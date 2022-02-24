В Украине надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на оперативном совещании с военными, передает корреспондент БЕЛТА.

«Конфликт начался, что делать? Если меня не услышали во время послания, когда я к ним обратился, я хочу, чтобы в этот момент они (в Украине. — Прим. БЕЛТА) меня услышали. Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни. Вы понимаете, если, не дай бог, начнется наземная операция… Там еще ракетами и прочим стреляют то по нефтебазам, то по инфраструктуре военной — боеприпасам и складам, якобы уже и подавлена вся инфраструктура. Она всем была известна, и России в том числе. Так вот, при наземной операции — единственный выстрел, и погибнет хоть один человек — это начнется полномасштабная война. Этого нельзя допустить», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил взвешенную позицию Китая касательно ситуации в Украине: «Китайцы, мудрые люди, говорят: «Сейчас еще дверь не захлопнута. Сейчас еще этот конфликт можно предотвратить». Поэтому надо искать пути к недопущению кровопролития. Чтобы не допустить этого и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров».

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимают участия в российской спецоперации в Донбассе.

«Вот я прочитал: «Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью». Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции», — подчеркнул Александр Лукашенко. Читать подробнее