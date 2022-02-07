Лукашенко о совместных с Россией действиях: мы нарисовали красные линии, наступил — получишь

Беларусь и Россия, защищая свои государственные интересы, очертили красные линии, за которые непозволительно переступать другим странам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас дебаты идут у вас, у нас: «Ах, война, война! Украина будет воевать». Не Украина, а американцы их толкают на войну«, — отметил во время беседы глава государства.

«Что нам делать? Как нам в этой ситуации себя повести правильно?» — поинтересовался журналист.

«Очень правильно все сделано Президентом России, я это поддерживаю. Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию — получай!» — ответил белорусский лидер.

«Получай что? Ракетный удар по территории Украины?» — уточнил Владимир Соловьев.

«И не только. Все что только есть», — пояснил Александр Лукашенко.