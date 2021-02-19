Лукашенко о ВНС: на все вопросы получены ответы, думаю, и наша Россия нас услышала, и Запад

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что на прошедшем 11-12 февраля VI Всебелорусском народном собрании были даны ответы на многие вопросы. Об этом он заявил на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, передает корреспондент БелТА .

«И я в докладе, и вообще выступающие наши были довольно откровенны, говорили то, что они думали. Поэтому на все вопросы получены ответы. Думаю, и наша Россия нас услышала, и Запад. И так далее и тому подобное. Это очень важно для дальнейшего развития нашего сотрудничества в рамках Союза Беларуси и России», — сказал глава государства.

Он поблагодарил Григория Рапоту за участие во Всебелорусском народном собрании. «Это было очень интересно», — отреагировал госсекретарь Союзного государства.

Александр Лукашенко, продолжая тему, рассказал, что в настоящее время мониторится ситуация после ВНС, чтобы понимать и чувствовать, чем дышит общество. «Это хорошо, что мнениеформирующие круги, такие люди, как вы, нормально воспринимают наш форум», — обратил внимание Президент.

Он отметил, что на ВНС затрагивались самые различные вопросы — от глобальных до второстепенных и третьестепенных. Все это планируется обобщить и опубликовать по отдельным направлениям. «Мы хотим все вопросы, которые поднимались, обсуждались, напечатать в газете и показать людям: вот, какие вопросы обсуждались. А их там сотни. Концептуальные вещи поднимались, важные. А есть второстепенные, третьестепенные. Все опубликуем по направлениям. Я благодарен вам, что вы поприсутствовали на этом форуме, послушали», — сказал Александр Лукашенко.