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Лукашенко обсудил с Министром обороны замысел белорусско-российского учения «Запад-2021»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом Министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Хренина, передает БЕЛТА.

«Мы договаривались недавно с вами о том, что вы вместе с Российской Федерацией доработаете замысел и детали будущего белорусско-российского учения «Запад-2021». Для меня это символично, потому что еще молодым офицером мне пришлось принимать участие в одном из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны», — отметил Александр Лукашенко.

Президент заявил, что, ознакомившись с замыслом предстоящих учений, он увидел, насколько продвинулись вперед вооруженные силы. «Тем не менее я просил бы вас доложить, согласованы ли с Российской Федерацией нюансы проведения этого учения, какой замысел. Мы с Президентом России давно приняли решение, что будем проводить это учение», — сказал глава государства.

Источник: БелТА.

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