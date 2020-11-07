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Лукашенко подписал указ о повышении пенсий

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий. Об этом глава государства заявил сегодня во время открытия третьей линии минского метро, передает корреспондент БЕЛТА.

«Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора, — сказал Александр Лукашенко. — Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали».

Президент подчеркнул, что пенсионеры — это святое и их необходимо поддерживать в любой ситуации, как бы ни было сложно.

Источник: БелТА

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