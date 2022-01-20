Лукашенко подтвердил планы провести референдум по поправкам в Конституцию в феврале

Референдум по изменениям и дополнениям в Конституцию планируется провести в феврале этого года, как и было обещано ранее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта изменений в Конституцию, передает корреспондент БелТА.

С учетом предложений и замечаний, которые были высказаны сегодня участниками совещания, Президент поручил доработать проект и внести ему на рассмотрение в ближайшее время. «Если есть какие-то вещи, которые надо где-то шлифануть, то надо шлифануть, потому что будут же критиковать потом люди, скажут, что неграмотные написали Конституцию. Посмотрите. Но так, чтобы мы не нарушили закон и вышли на референдум вовремя», — сказал белорусский лидер.

«Думаю, что нам надо в феврале провести, как мы и обещали (мы же обещали в феврале провести), референдум», — сказал белорусский лидер.

«Пусть люди выскажут свое мнение. Никто не будет давить. Мы высказываем откровенно свою позицию. Пройдет, не пройдет (будет или не будет принят на референдуме новый проект Конституции. — Прим. БелТА) — народ решит. Главное, народу довести суть, соль: дорогие, уважаемые товарищи, вот мы предлагаем эту Конституцию, почему — вот причины. Об этом я еще буду говорить в Послании (к народу и парламенту. — Прим. БелТА) в ближайшее время», — обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, как несколько лет назад также во время Послания к народу и парламенту заявил о необходимости подготовить поправки в Конституцию. А позднее эту идею выдали за свою оппоненты власти, потребовав неких «перамен». «Это не они инициировали эти изменения, — указал на последовательность событий глава государства. — Мы давно уже подходили к вопросу изменения Конституции. Но остро так вопрос не стоял. А тут, глядишь, и наша так называемая оппозиция в 2020 году выступила за изменения, за «перамены».

«Украли идею у Президента, который уже давно, два года до этого говорил об изменениях в Конституцию, — сказал Александр Лукашенко. — Цивилизованное общество, государство, народ — мы выстраиваем от Конституции, от Основного закона эти перемены».

Глава государства считает, что эти посылы нужно развить в обществе, чтобы люди понимали, почему назрели конституционные изменения, к чему они приведут и главное, что они обусловлены временем, обстоятельствами, а не желанием лично Президента.