Лукашенко помиловал 13 человек из 100, за которых «заложил голову» Воскресенский. Кто попал в список

Стали известны итоги рассмотрения переданного ранее Президенту Беларуси Александру Лукашенко списка из 100 человек, которых предлагалось помиловать. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала заместитель главы Администрации Президента, руководитель Комиссии по вопросам помилования при Президенте Ольга Чуприс, сообщает БелТА.

По ее словам, около четверти человек в списке еще не имели вступивших в законную силу приговоров либо вообще не имели приговоров суда. Это, соответственно, является безусловным основанием, чтобы не быть рассмотренными на комиссии по помилованию.

«Кроме того, 17 человек – это лица, которые являются злостными нарушителями режима отбывания наказания. Соответственно, это свидетельствует о том, что они не стали на путь исправления. Более десятка лиц совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков или оружия, или коррупционные преступления. Часть, порядка 6 человек, являлись ранее судимыми либо совершили преступления во время отбывания наказания. Кроме того, были и те, кто отказался писать прошение о помиловании по тем или иным причинам. Соответственно, комиссией по вопросам помилования при Президенте Беларуси рассматривался значительно более узкий круг лиц», – отметила Ольга Чуприс.

В итоге решением главы государства были помилованы 13 человек.

Как сообщалось ранее, 9 августа во время «Большого разговора с Президентом» стало известно, что директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский подготовил для Президента Беларуси предложение об освобождении сотни человек.

Впервые разговор об этом шел еще в прошлом году, когда Президент встречался с представителями оппозиционных политических движений в СИЗО КГБ. «Все начали говорить: давайте посмотрим, выпустим кого-нибудь. Я не кровожадный, все на основании закона – могу помиловать. Ко мне даже Тихановский обращался. Я ему тогда сказал, зачем он ко мне обращается, его президент в Литве, – отметил глава государства. – На встрече был и Юрий Воскресенский. И определили, что списком будет заниматься он. Тогда я сказал, что когда он будет мне писать обращение от кого-то, то в обмен заложит свою голову. И как только один, в данном случае из сотни, в сторону вильнет – ты сядешь. Он согласился. Сегодня читаю письмо, а головы там нет».

В ответ во время «Большого разговора с Президентом» Юрий Воскресенский публично заявил, что закладывает голову за всех сто человек.

Президент подчеркнул, что привык все изучать в деталях и пообещал направить список в комиссию по вопросам помилования.

Юрий Воскресенский уточнил, что в прошении о помиловании речь идет о 93 «заблудившихся». 6 человек – это банкиры, которые компенсировали ущерб и активно сотрудничали со следствием. Один – бывший руководитель Могилевской филармонии.

«Я обещал, что рассмотрю эти вопросы, – сказал Президент. – Это судьбы людей, я понимаю. Поэтому мы разберемся. Еще раз говорю, чтобы вы понимали: никакие это не политзаключенные. Это люди, которые нарушили закон. Суров закон, но он закон».