Важное 

Лукашенко приехал к беженцам в ТЛЦ возле «Брузгов»

25 Redactor Комментариев нет

Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги», где размещены беженцы, передает корреспондент БЕЛТА.

В ТЛЦ глава государства прибыл вместе с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо. Президента здесь встретили его помощник — инспектор по Гродненской области Юрий Караев, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Александр Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Глава государства также встретился с представителями Красного Креста.

Беженцы на белорусско-польской границе продолжают находиться во временном пункте размещения в транспортно-логистическом центре. Для них созданы небходимые бытовые условия, чтобы они могли обогреться, нормально переночевать, питаться. Развернута полевая баня. Оказывается медицинская помощь. Беженцам регулярно доставляют гуманитарную помощь.

Вам также может понравиться

Акция ГАИ «Берегите детей»

Redactor 0

Дети подожгли поле пшеницы под Дзержинском

Redactor 0

На избирательных участках организовано дежурство экстренных служб

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿