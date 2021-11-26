Лукашенко приехал к беженцам в ТЛЦ возле «Брузгов»

Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги», где размещены беженцы, передает корреспондент БЕЛТА.

В ТЛЦ глава государства прибыл вместе с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо. Президента здесь встретили его помощник — инспектор по Гродненской области Юрий Караев, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Александр Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Глава государства также встретился с представителями Красного Креста.

Беженцы на белорусско-польской границе продолжают находиться во временном пункте размещения в транспортно-логистическом центре. Для них созданы небходимые бытовые условия, чтобы они могли обогреться, нормально переночевать, питаться. Развернута полевая баня. Оказывается медицинская помощь. Беженцам регулярно доставляют гуманитарную помощь.