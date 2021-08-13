Лукашенко: принудительной вакцинации от COVID-19 в Беларуси быть не должно

Принудительной вакцинации от COVID-19 в Беларуси быть не должно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании, передает корреспондент БелТА.

«У нас, как и во всем мире, уже зафиксирован индийский штамм. Мы с министром обсуждали этот вопрос, когда о нем только заговорили. Мы выработали определенные меры — от психологических до лечения. Мы ждали и были к этому готовы. Пока те прогнозы, которые обсуждали, оправдываются. Сколько будет этих штаммов еще, и не только индийских, никто не знает. Поэтому много раз говорил и повторяю: главная задача в том числе и вакцинация».

Александр Лукашенко отметил, что каждый должен понимать, что вакцинация не обеспечивает полной безопасности, и это показывает ситуация в мире. «Но то, что вакцина ослабит болезнь, если вдруг заразишься, это факт практически неоспоримый», — сказал глава государства.

Что касается самой вакцинации, Президент подчеркнул, что каждый человек — сам хозяин своего здоровья, но он также должен понимать, что это не только его здоровье, ведь можно заразить других. И в этом заключается общественная ответственность.

«Но поскольку мы многого не знаем, я бы не хотел, чтобы мы сходили с ума, как это было во всем мире на первом этапе болезни. В связи с этим — никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю: не дай бог до меня дойдет информация, что кто-то кого-то принуждает, наклоняет и так далее. Знаете, что реакция с моей стороны будет немедленной и категоричной. Добровольная вакцинация! Хочет человек вакцинироваться – пусть вакцинируется, не хочет – не надо», — заявил глава государства.

Вместе с тем он отметил, что есть определенные группы людей, которых надо не заставлять, а попросить вакцинироваться. «Думаю, врачей не надо убеждать в том, что надо вакцинироваться, что они работают с населением и так далее. Это просвещенные люди. И у нас среди врачей больше всего вакцинированных — более 70%. Есть еще некоторые категории людей, которые не только за себя отвечают, свое здоровье, но и за окружающих: продавцы, работники аптек, некоторые социальные службы. Но никто не имеет права никого принуждать. Попросите, убедите, у нас люди толковые. Никакой принудиловки!» — еще раз подчеркнул Президент.

«В связи с тем, что мы действительно не давим на людей, как это произошло в Литве (и получили обратный эффект), две дозы (прививки. — Прим. БЕЛТА) у нас имеют больше одного миллиона. С учетом того, что у нас уже и переболевших немало, которые выработали естественный иммунитет. Одну – около двух миллионов человек имеют. Трудно сказать, много это или мало. Пока я не могу ни с чем сравнить. Разные научные статьи в авторитетных журналах пока не дают основания заявить, много это или мало», — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что вакцины в стране есть – китайская, российская. «Запад предложил нам через Польшу западную вакцину. Если Минздраву она нужна, мы можем ее завезти для того, чтобы люди могли выбрать», — заявил Президент.

Глава государства также отметил, что «Белмедпрепараты» еженедельно поставляют не менее 90 тыс. доз «Спутника V».