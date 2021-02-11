Лукашенко прокомментировал проведенные перед ВНС масштабные социсследования

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал масштабные социологические исследования, проведенные накануне в стране. Об этом он заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

«Социальные программы и обязательства выполняются в привычном для граждан режиме. Может быть, не совсем так, как надо. Но об этом говорят масштабные социологические исследования, которые мы недавно провели», — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что читает много информации о том, что происходит внутри страны. «Я и сам бываю на местах и вижу, чем живут люди», — добавил он. Президент отметил, что по итогам социологических исследований получил немало сведений негативного характера, и добавил, что ему такая информация важна больше, чем позитивная.

«Если кто-то говорит, что у меня кто-то, три-четыре-пять человек вокруг меня, в моем ближайшем окружении формируют мое мнение. Забудьте: я не тот человек. Иногда во вред себе. Порой надо было бы и прислушаться кое к кому, но я все подвергаю сомнению. Это мой принцип», — подчеркнул Александр Лукашенко. И посоветовал остальным следовать этому принципу.

Источник: БелТА