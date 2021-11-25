Лукашенко: работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую

Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я полагаю, что сегодня можно констатировать тот факт, что работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. И я это особо хочу подчеркнуть», — отметил глава государства, открывая заседание.

Он напомнил, что над проектом Основного закона трудились Конституционная комиссия и специально созданная рабочая группа, в состав которых вошли авторитетные эксперты, профессионалы в различных областях деятельности и просто толковые опытные люди. «Сделано немало», — отметил Президент.

Работая над подготовкой нового проекта Конституции, Конституционная комиссия поначалу внесла наработанные предложения, аккумулировав в том числе многочисленные инициативы граждан. Этот вариант взяла за основу рабочая группа, которая сосредоточила свою деятельность на ряде нерешенных принципиальных вопросов и попыталась сформулировать то, что не получилось у Конституционной комиссии. «В результате удалось выработать важнейшие конституционные нормы, — констатировал белорусский лидер. — Закреплен статус Всебелорусского народного собрания, перераспределены полномочия между органами государственной власти, гарантирована стабильность государственного аппарата, как кажется рабочей группе. Сформулированы переходные положения. Не думаю, что они окончательные, над ними предстоит еще поработать, при том, может быть, и кардинально».

Александр Лукашенко обратил внимание, что деятельность рабочей группы не подводит черту под работой над Конституцией: «Сегодняшнее мероприятие — очередное в разработке изменений, и я бы просил вас внимательнейшим образом подойти к тому проекту, который есть сегодня, — сказал он. — Вам все равно придется это обдумать и принять окончательное решение перед представлением этого проекта Президенту».

Глава государства также отметил, что во время работы над проектом Конституции мнения комиссии и рабочей группы не во всем совпадали. «Считаю, что это абсолютно нормально, — сказал он. — Как говорили древние мыслители, в спорах рождается истина. И поэтому предложения Конституционной комиссии получили свое развитие после соответствующей доработки».

Александр Лукашенко напомнил, что несколько раз встречался с рабочей группой: «Я это делал потому, что нужно было обсудить чувствительные вопросы. Ведь результаты нашей работы определят, какой будет наша страна в будущем».

«Самые главные изменения Основного закона направлены на значительное укрепление института народовластия, — подчеркнул глава государства. — Именно в этих целях и задумывалось конституционное закрепление статуса ВНС. Наделение его стратегически важными для стабильности страны полномочиями. Как я не раз говорил, ВНС — это наше вече. Считаю, что данный институт народовластия соответствует вековому национальному укладу жизни белорусов».

По словам Президента, в ближайшее время подготовленный проект Основного закона будет вынесен на всенародное обсуждение. На этом этапе каждый гражданин сможет стать участником конституционного процесса. «Думаю, что членам Конституционной комиссии и рабочей группы следует донести до населения значение предлагаемых государственных новаций», — сказал он.

По его словам, проведенные социологические исследования показывают, что 50-60% населения готовы прийти на референдум и поддержать проект Конституции. «Но если мы хорошо поработаем, опубликуем проект Конституции, расскажем людям о новациях, еще раз объясним, зачем мы принимаем эту Конституцию, я уверен: люди нас поддержат, как это было на переломе в середине 1990-х», — выразил уверенность Александр Лукашенко.

«Поэтому я бы вас попросил встречаться с людьми — в трудовых коллективах, по месту жительства, в общественных объединениях. Надо активно выступать в средствах массовой информации, рассказывать о Конституции. Одним словом, проявляйте инициативу», — сориентировал участников мероприятия белорусский лидер.

«На референдум граждане должны прийти с четким пониманием сути всех нововведений и необходимости их принятия», — подчеркнул глава государства.