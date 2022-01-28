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Лукашенко сегодня обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Республики обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, а затем ответит на вопросы участников мероприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Выступление главы государства начнется в 11.00. Прямая трансляция мероприятия будет вестись по телевидению и радио.

Телевизионную версию послания покажут в вечернем эфире белорусских телеканалов.

На мероприятие приглашен широкий круг участников — более 2,5 тыс. человек. Такой широкий формат — инициатива, предложенная во время работы Президента в регионах, которую глава государства поддержал. В итоге кроме парламентариев и делегаций от областей и города Минска традиционно среди приглашенных — высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители государственных органов, средств массовой информации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, главы религиозных конфессий, парламентарии прошлых созывов, представители реального сектора экономики, молодежь, журналисты и блогеры.

 

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