Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подпишет решение республиканского референдума, сообщает БЕЛТА.

Как информирует Telegram-канал «Пул первого», торжественная церемония пройдет во Дворце Независимости. Ее можно будет увидеть в прямом эфире телеканала «Беларусь 1». Начало в 12:00.

Как сообщалось, 27 февраля проведен республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. На референдум был вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь? И два варианта ответа — «за» и «против».

Итоговые результаты референдума ЦИК утвердил 3 марта. По данным комиссии, явка составила 78,63% от общего списка граждан, которые имеют право участвовать в референдуме. За принятие изменений и дополнений Конституции проголосовали 4 440 830 граждан, что составило 82,86% голосовавших, или 65,16% от внесенных в списки для голосования.