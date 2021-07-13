Лукашенко: стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков

Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием предков. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»), передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы знаем, что стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков, которые никогда не были ни рабами, ни рабовладельцами, — сказал Президент. — И никогда в истории они не были агрессорами, но всегда старались сохранить мир и согласие с ближайшими соседями. Поэтому единство народа Беларуси в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии незыблемо».

«Мы и сегодня стараемся следовать этим традициям. Отсюда вся наша политика. Мы не претендуем на чужие земли. Мы не хотим досаждать нашим соседям и дальним народам. Мы хотим жить в мире и согласии со всеми», — подчеркнул белорусский лидер.

Он еще раз акцентировал внимание на тезисе: белорусы никогда не были рабами или рабовладельцами. «Вот поэтому мы и не можем сегодня позволить себе, чтобы о нас думали, что мы стали рабами. Тем более мы не можем позволить себе быть этими рабами. Мы — народ. Народ, который впервые за сотни лет построил свое независимое и суверенное государство, которое всегда отличается от других своим характером, своими нравами и традициями. Мы — белорусы, которым присущи все национальные черты как народа. Они оттуда — из глубины. Это не я их выдумал», — сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что республиканский праздник не случайно называют «Александрия собирает друзей»: «Это тоже исконная традиция — делиться радостью с теми, кто приходит в наш дом делиться миром и добром. И мы, белорусы, всегда готовы принять в свою большую семью всех, кому близки наши ценности и жизненный уклад, наша историческая память».

Он отметил, что на празднике выступали представители разных стран и все эти годы они дарили участникам и гостям «Купалья» частичку своей культуры. «История купальской ночи в Александрии не прерывалась, невзирая на пандемию и внешние политические разногласия. Так будет всегда. Не стал исключением и нынешний год. Потому что хранители этой традиции мы — народ, который выбирает свою судьбу и жизненный путь своим сердцем», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко искренне поблагодарил всех, кто создает этот праздник, а также артистов, музыкантов, которые украшают нынешний вечер своим талантом и творчеством. «Хотел бы поблагодарить золотых рук мастеров, которые, несмотря на эту африканскую жару, приехали сюда, чтобы показать нам свое творчество», — сказал Президент.