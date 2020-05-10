Лукашенко: трагедия белорусского народа времен ВОВ несоизмерима ни с какими трудностями современности

Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на военном параде в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

«Этот праздник для нас священный. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня. Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заметил, что в этом году военный парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве, но он прошел в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма. «Сегодня мы чтим подвиг наших отцов и дедов. Их путь к победе был омыт слезами матерей, жен и детей, пропитан кровью павших в боях товарищей и мирных жителей, овеян пеплом сожженных врагом деревень, — заявил глава государства. — Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, кыргызов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев — всех жителей Советского Союза, бойцов движения Сопротивления Европы, наших союзников — США, Англии и Китая. Их мужество, отвага и готовность умереть за Родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их сателлитов».

По его словам, последователям нацистской идеологии, захватчикам с непомерными геополитическими амбициями история преподала урок. Его смысл, отметил Президент, прост и справедлив: народ, который защищает родную страну, свои семьи и будущее детей, непобедим.

«Беларусь встала на пути агрессора живым щитом. Здесь, на нашей земле, пройдя пол-Европы, гитлеровцы впервые встретили столь яростное сопротивление. Героическая оборона Брестской крепости, города Могилева длилась намного дольше, чем захват многих европейских государств. Именно в жестоких боях 1941-го, в том числе и на белорусской земле, пошатнулась уверенность врага в собственном превосходстве, были заложены основы будущей Великой Победы», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что вклад белорусского народа в разгром фашизма не подлежит никаким сомнениям. В рядах Красной Армии сражались 1,3 млн белорусов, а более 400 тыс. подпольщиков и партизан к концу 1943 года контролировали 60% оккупированной территории страны. «Это гибель каждого третьего белорусского жителя, заслонившего собой дорогу нацистов дальше на восток — на столицу нашего Союза. И пока наши сердца отзываются болью за тех, кто не вернулся с полей сражений, пока звучит правда о той войне — мы помним! Ведь за каждый день мирной и свободной жизни заплачено миллионами жертв и искалеченных войной судеб. Мы навсегда связаны кровными узами с братскими народами, вместе с которыми наши отцы и деды остановили катастрофу XX века», — сказал белорусский лидер.

Источник: БелТА.