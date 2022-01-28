Лукашенко: в августе 2020-го была предпринята попытка навсегда прервать эволюцию белорусской нации

В августе 2020 года была предпринята попытка навсегда прервать эволюцию белорусской нации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

«Прежде чем сделать решительный шаг к новым политическим горизонтам, давайте оглянемся немного назад и дадим принципиальную оценку тому, что же все-таки произошло в августе 2020 года. Назовем вещи своими именами. В августе 2020-го была предпринята попытка навсегда прервать эволюцию белорусской нации, перечеркнуть наше развитие, отбросить нас назад», — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул: к власти хотели прийти алчные, исключительно циничные, беспринципные люди, пропитанные презрением к Беларуси. «Мы это сейчас видим. Чтобы в конечном итоге растворить ее, нашу страну, поставить на колени и подчинить внешнему влиянию. Именно так, как сегодня методично уничтожают нашу Украину», — констатировал он.