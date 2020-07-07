Общество 

Любимое увлечение — велопутешествия

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Вы мечтаете о путешествиях? Хотите увидеть много разных и интересных мест? А еще пережить массу незабываемых эмоций? И сделать все это очень бюджетно и в хорошей компании? Думаете, что это невозможно? Спросите у инженера котлотурбинного цеха филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» Эльмиры Гасановой, и она расскажет, как это осуществить, потому что именно так путешествует сама уже несколько лет.

— По профессии я энергетик, и работа моя никак не связана с путешествиями,— улыбается Эльмира, начиная рассказ о том, как можно совмещать два совершенно разных образа жизни. — Как и все люди, я тружусь на протяжении рабочей недели. А вот выходные практически всегда посвящаю любимому занятию: путешествую… На велосипеде…

За то, что в спокойной и размеренной жизни  Эльмиры  появилось  увлечение велопутешествиями, девушка благодарна подруге. С ней она совершила свои первые небольшие выезды за пределы Дружного. Начинала с малого. А потом объездила полрайона.

Толчок к дальнейшим переменам дал случайно попавшийся на глаза  ролик  в интернете: одни блогеры рассказывали, как съездили  в  Одессу  за 10  дней, другие — о  семейном  путешествии  в   Польшу.  Подумала тогда: если  кто-то  может,  то  почему не я?

Потом зашла на сайт https://veloby.net.   И вот это было судьбоносным.

— Здесь вы найдете ответы на вопросы, кто и куда собирается прокатиться на велосипеде в ближайшее время, — рассказывает Эльмира.  —  Выбирайте  прямо сегодня: «Велопоход выходного дня с одной ночевкой на Волму», «Минск-Брест», «Сотка достопримечательностей», «Вечерняя романтика полевых дорожек» и  т.д. На любой вкус и подготовку.

На сайте я познакомилась с увлеченными ребятами и стала с ними кататься. До Минска — на электричке, а далее — разные маршруты.

На собственной карте путешественника у Эльмиры уже стоят отметки о посещении  28 из 118 районов нашей республики. Хорошая цифра, но сколько еще эмоций можно пережить!

— Сидя на диване, можешь только теоретически рассуждать о том, как красива наша страна. А я убедилась в  этом, путешествуя  по Беловежской и Липичанской пущам, любуясь прекрасным Бугом и Неманом, посещая удивительно уютные и красивые маленькие белорусские райцентры (из недавнего — Миоры) и большие города. За день, бывало, преодолевала по 100 километров.

Путешествовала Эльмира и за границу. Не по путевке, не по программе «все включено». Точно так же — на велосипеде. Уже есть впечатления от посещения Литвы, Украины,   Польши.  Это  все,  говорит  Эльмира, употребляя такое милое уютное слово, — «покатушки выходного дня».

В этом году Рождество, например, девушка встречала с друзьями в Вильнюсе. Рискнули на такую поездку потому, что позволяла   погода.   А  вообще  зимой  Эльмира отдыхает. И с этим связана целая история.

— В декабре 2019 года собрались проехать на велосипедах в Березенский биосферный заповедник к озеру Палик, — вспоминает Эльмира. — Все было отлично до тех пор, пока снег не начал таять и налипать на колеса    так сильно, что ехать не было  возможности.  Пришлось велосипед вести  рядом с собой  в  гору  около  5 километров. В первый раз в жизни  мне захотелось бросить все и вернуться. Но как-то добрались до места ночевки, поставили палатку. Не смогли развести костер и согреться. Думала, что к утру замерзну. Спасла  еда, приготовленная на горелке: тоже очень хорошо согревает. Да и сухие вещи брали с запасом. Но после этой «покатушки»  я для себя решила, что зимние путешествия — это не мое.

Однако зимний перерыв лишь подогревает желание новых поездок. Уже в этом году Эльмира проехала более 1500 километров. Два года назад даже не представляла, что сможет оперировать такими цифрами.

— «Покатушки» — часть моей жизни. Я всем советую: это эмоции, здоровье, хорошее общение. И все очень бюджетно.

А потому такие путешествия зависят только от вашего желания. Разбудите его!

Елена  ШАНТЫКО.

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