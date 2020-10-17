Любите рюкзак и походы? Приходите в центр туризма

Всемирный день туризма с 1980 года ежегодно отмечается в конце сентября во многих странах мира. И происходит это не случайно, ведь туризм — это не только один из самых распространенных видов активного здорового отдыха, но и способ для межкультурного общения. Правда, нынешний год для туристической отрасли, пожалуй, один из самых неудачных: именно туризм как сфера деятельности понес огромные потери от пандемии коронавируса, когда страны закрыли границы.

Общемировые процессы не могли не отразиться и на работе районного центра туризма детей и молодежи Пуховичского района. Однако это не стало препятствием для того, чтобы в районе впервые прошли мероприятия, посвященные Международному дню туризма.

— Мы хотели привлечь внимание школьников, учащихся колледжа, всех, кто не любит сидеть на месте, к тому, что туризм — это не только поездки за рубеж, отдых на море или экскурсии по знаковым местам, — говорит директор центра туризма детей и молодежи Сергей Махнач. — Туризм — это много самых разных направлений деятельности. На районном празднике мы постарались представить все, чем занимается наш центр, который посещают около 500 школьников. Для них работает 38 объединений по интересам.

Одно из направлений деятельности районного центра туризма — педагогическая деятельность. Педагоги дополнительного образования организуют работу объединений по интересам. К примеру, визитной карточкой района стало спортивное скалолазание. Тренер Ольга Рак дважды была признана лучшим тренером республики. Сейчас, правда, Ольга взяла небольшую паузу: она стала мамой, и все коллеги искренне поздравляют ее с таким замечательным событием.

Однако тренировки на скалодроме не остановлены: с ребятами занимается воспитанник Ольги Рак Дмитрий Никоноров.

Развивается в районе и спортивный туризм: работают объединения по пешеходному, водному, велосипедному туризму, организуются спортивные походы по району. Команда по водному туризму — лучшая в области. По пешеходному и велосипедному — 4-я и 5-я соответственно. Занимаются с детьми Вера Козырева и Андрей Козырев. Для занятий создана неплохая материально-техническая база, имеется специфическое туристское оборудование, снаряжение, без наличия которого о хороших результатах на соревнованиях в наше время и думать не стоит: сегодня технологии решают многое.

Спортивное ориентирование у школьников пользуется не меньшей популярностью. Педагог Сергей Кутузов работает со школьниками на турбазе в Тальке. Среди учащихся немало успешных спортсменов. Призерами республиканских и международных соревнований являются Маша Кохан, Игорь Стрельцов, Сергей Кохан. В области наша команда также стабильно входит в тройку лучших. А несколько лет назад даже в десятку не попадали.

Еще одно направление деятельности центра туризма связано с оздоровлением. Это работа стационарных и палаточных лагерей, где отдыхают школьники. В этом году, правда, традиция не была продолжена. Но педагоги работали на базе лагеря «Лесная сказка», где все смены этим летом были туристическими: из-за эпидемиологической обстановки отдых на воздухе — самый правильный. А туристические навыки, опробованные в походах, наверняка когда-то пригодятся ребятам.

Осуществляет центр туризма детей и молодежи и внебюджетную деятельность. Это организация и проведение образовательных познавательных экскурсий. Центр является агентом туроператора. Здесь можно заказывать экскурсии и по Беларуси, и за ее пределы. К сожалению, год для них был крайне не показательным. Но, тем не менее, по Беларуси пуховчане путешествовали. Организаторы постарались сделать поездки максимально соответствующими мерам по предупреждению заболеваемости.

Уже не первый год работники центра туризма занимаются и реализацией программы активного отдыха в нашем районе. Ежегодно проводятся туристические слеты для команд предприятий и организаций района. Разработаны для всех желающих походы выходного дня. Можно путешествовать по интересным местам на велосипедах, на байдарках — по Птичи, Свислочи, Волме.

В общем, для всех тех, кому не сидится на месте, прямо здесь, в нашем районе, найдется немало интересных предложений. Просто знайте, где можно поинтересоваться.

Елена ШАНТЫКО.