Любое дело по плечу — работник ТЭЦ-5 удостоен звания «Мастер Минской области-2020»

Столяр-станочник ремонтно-строительного участка филиала ТЭЦ-5 РУП «Минскэнерго» Антон Качура видел себя только в той профессии, которую скорее можно было бы назвать ремеслом: с детства понял, как важно уметь что-то делать своими руками. Так, как, например, делал это дед, который был и слесарем по ремонту оборудования, и кузнецом, и оператором зерносушильного комплекса. Или так, как делал это отец: водитель, сварщик, строитель… Именно по этой причине Антон после школы выбрал для себя учебу в Червенском профессиональном строительном училище, где получил профессию столяра-станочника и резчика по дереву.

После окончания учебы Антон Качура пришел работать на ТЭЦ-5, где трудится и сегодня.

Его знают как добросовестного работника, инициативного и талантливого человека, которому по плечу любое дело. Наверное, не случайно в этом году Антон Качура стал победителем конкурса профессионального мастерства «Мастер Минской области-2020».

Конкурс профессионального мастерства «Мастер Минской области» является традиционным. В этом году в нем принимали участие 500 человек. Победителями стало 32 профессионала из разных сфер промышленности. В их числе были и пуховчане: кроме Антона, награду за профессионализм получил также мастер леса Светлоборского лесничества Пуховичского лесхоза Михаил Попович.

Нужно сказать, что конкурс, прошедший в этом году по объективным причинам в заочном формате, больших усилий от Антона не потребовал, так как не пришлось сдавать никаких профессиональных экзаменов. Награда за труд стала признанием многолетней работы и активной жизненной позиции.

— Выбирая профессию, я понимал, что, во-первых, деревообработка всегда будет востребована в любой отрасли, и, во-вторых, работать с деревом интересно: есть в этом материале природная позитивная энергетика, — говорит Антон. — В группу, где готовили специалистов по данной профессии, набирали тогда по конкурсу аттестатов, что говорило о востребованности профессии.

За время учебы Антон приобрел и базовые навыки работы с деревом, и азы резьбы по дереву. Это доставляло особое удовольствие: было приятно своими руками изготовить эксклюзивные рамочки для фото или фрагменты мебели. А коллективная работа над панно во время службы в армии вообще вспоминается как предмет личной гордости, потому что панно с шуточным сюжетом на десантную тематику (Антон служил в 103-й воздушно-десантной бригаде) было довольно солидным по размерам и непростым по сюжету.

— Согласитесь, не все могут и должны идти в IТ сферу, — улыбается Антон. — Кто-то должен создавать материальные ценности. Вот этим я и занимаюсь. Работники нашего участка осуществляют ремонтные работы на ТЭЦ-5, изготавливают окна, двери, мебель. Бывает, и индивидуальные заказы. Оборудование позволяет нам делать даже уникальные вещи. Однажды мы изготовили в рамках шефской помощи макет корабля для школы в Дружном. Я люблю такую работу, ведь она связана с творчеством…

Но в каждодневные обязанности столяра-станочника творчество не вписано большими буквами. Поэтому Антон находит его в других занятиях и увлечениях. И об этом он может говорить бесконечно.

—В детстве я, как и многие мальчишки, увлекался борьбой, ходил в тренажерный зал,— рассказывает Антон. — Тогда особенного разнообразия кружков и клубов не было. А так бы я, наверное, попробовал бы себя в танцах, потому что считал, что каждый мужчина должен уметь красиво танцевать. Не хотелось на дискотеках, куда ходили тогда все мои ровесники, которым сегодня 35-40 лет, танцевать, используя два-три примитивных движения…

Но тогда с танцами не сложилось. А после армии, когда Антон стал членом одного из рыцарских клубов, вопрос о том, что все-таки стоит научиться танцевать, стал актуальным вновь.

— Мы были увлечены романтизмом эпохи рыцарей, шили костюмы, устраивали исторические реконструкции и, конечно, танцевали с прекрасными дамами: такая традиция…— говорит Антон. — Примерно в то же время друзья пригласили меня в клуб бального танца при ДК тракторного завода. Это был клуб «Мара», достаточно известный своей хорошей школой танца. Я с удовольствием начал ездить туда на занятия и участвовать с партнерами по клубу в балах православной молодежи.

Несмотря на то, что все происходящее было очень интересно, со временем Антон решил перейти в танцевальный клуб «Кредо», чтобы заняться латиноамериканскими танцами. Признается, что на тот момент хотелось уже не просто танцевать, а импровизировать в танце.

На новом месте Антон познакомился с тем, что такое сальса, бачата и бразильский зук, покоривший весь мир своим музыкальным разнообразием, плавностью, чувственностью и пластикой. Зук, к слову, чем-то изначально напоминал ламбаду. Антону нравится то, что в этом танце есть возможность для импровизации, свобода в движениях.

— Я люблю быть автором своего танца, — говорит Антон. — По сути я ведь занимаюсь этим исключительно для себя. Я не танцую в конкретном танцевальном коллективе, потому что у меня есть рабочий график, я не езжу по конкурсам. Просто танцую. Правда, в этом году принял участие в зук-флешмобе, где участвовали танцоры со всего мира. Мы записали свой видеоролик с танцем и выложили его в интернет. Было интересно, потому что никогда ранее такого не делали.

Немало свободного времени Антон Качура уделяет и вещам чуть менее творческим: уже несколько лет он является командиром санитарной дружины ТЭЦ-5, которая традиционно занимает первые и призовые места как в районных, так и в областных соревнованиях.

— Это для меня также интересный опыт, — рассказывает Антон. — Во время подготовки к соревнованиям мы изучаем специальную литературу, учимся на практике оказывать помощь людям в экстренной ситуации, то есть узнаем для себя немало нового и полезного. И это здорово.

К слову, о помощи. Вспоминая о своих детских интересах и мечтах, Антон оговорился, что когда был маленьким, мечтал быть таким, как гайдаровский Тимур и ребята из его команды, которые помогали людям. Вспоминает об этом, правда, с улыбкой. Хотя стоит сказать о том, что мечту он все же осуществил! В какой-то период времени Антон Качура вместе со своими друзьями занимался благотворительной деятельностью, участвуя в акциях по сбору средств в поддержку Осиповичского дома-интерната для детей.

Рыцари, танцы, благотворительность, сандружины… Не многовато ли для одного?..

— На самом деле разнообразие увлечений человека всегда продиктовано кругом его общения,— считает Антон. — Очень многое зависит от тех людей, с которыми ты общаешься. Разные люди — разные интересы и новые вызовы самому себе. Это позволяет не стоять на месте и развиваться. В мире же столько интересного!

Можно действительно быть столяром, но при этом иметь в копилке своих достижений и прыжок с парашютом, и пробежку по горячим углям во время ночи Гонгов (это своеобразный праздник медитации, который собирает в разных уголках Беларуси желающих лучше познать самого себя).

— Важно быть уверенным в том, что ты многое можешь. Прежде, чем, например, стать перед дорожкой с только что потухшим пламенем и раскаленными углями, рядом с которыми и дышать-то было непросто, я подумал о том, что сделаю это обязательно. Понимал, конечно, что будет горячо, но прошел и не получил никаких ожогов. Просто потому, что верил в себя…

Это, наверное, главное правило в жизни Антона Качуры, который знает, что человек, хоть и не может быть абсолютно профессионален во всех направлениях, но многое может делать сам, даже не подозревая об этом. Главное — захотеть и поверить в себя…

Елена ШАНТЫКО.