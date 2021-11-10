Любовь с одурачиванием в комплекте. «Генералы» развели женщин из Борисова и Пуховичского района

Заграничный генерал Адам Паркер обещал 48-летней борисовчанке прислать по почте золотые слитки. Американский аншеф Луи Жонас влюбился в 55-летнюю жительницу Пуховичского района и поклялся, что купит дом для совестной счастливой жизни. В обоих случаях женщины лишились в общей сложности около 25 тысяч белорусских рублей, а любовь растаяла вместе с генералами.

МЛЫН.BY рассказывал о попытке «француженки» развести молодечненца на 400 Евро. Эта история оказалась не единственным случаем развода в Минской области на почве «безграничной страсти и любви». Житель Молодечно не повелся на слезную историю «девушки из Нант-ан-Ратье» и денег ей не выслал для «возвращения из Кот д’Ивуара в Париж».

Истории 48-летней жительницы Борисова и 55-летней женщины из Пуховичского района закончились гораздо печальнее. Первая безвозвратно выслала «возлюбленному» около 13 тысяч белорусских рублей в долларах США. Вторая – более 12 тысяч в той же валюте. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Мошенничество».

Об этом рассказала корреспонденту нашего портала официальный представитель управления внутренних дел Миноблисполкома Александра Попова.

Неполученная коробка с золотом и несостоявшийся совместный отпуск

– 48-летняя жительница Борисова познакомилась в соцсетях с «обеспеченным иностранным генералом» под ником «AdamParker», – рассказывает Александра Попова. – Отношения развивались стремительно. «Генерал» собирался переехать к борисовчанке на постоянное место жительства, но для начала решил порадовать любимую и «отправить» ей коробку со слитками золота. Чтобы ее получить, женщина должна была внести «таможенный взнос» в сумме 800 долларов. Она согласилась и перевела указанную сумму на расчетный счет.

По словам Александры Поповой, спустя несколько дней «Parker» сообщил, что посылку нужно легализовать на территории Республики Беларусь, а для этого необходимо перевести 5 800 долларов. Женщина взяла кредит в банке и перевела на счет злоумышленника 3 800 долларов, но «посылки» все не было.

На некоторое время они прекратили общение. Позже женщина возобновила переписку. Злоумышленник пообещал приехать и провести с ней отпуск. Но для того, чтобы последний состоялся, она должна была перевести еще 500 долларов. Что женщина и сделала. Переписка прекратилась, посылка не дошла, а «возлюбленный» так и не приехал.

Потерпевшая с заявлением обратилась в Борисовское районное управление внутренних дел. За все время переписки заявительница «подарила» злоумышленнику около 13 тысяч белорусских рублей. Борисовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в крупном размере.

Белоруска просила Организацию Объединенных Наций предоставить американцу отпуск

– 55-летней жительнице Пуховичского района написал «американский генерал Луи Жонас, служащий в Сирии», – говорит Александра Попова. – Злоумышленник вошел в доверие к женщине, закидал комплиментами, сказал, что влюблен и собирается приехать к ней в отпуск. Однако, чтобы последний состоялся, жительница Пуховичского района должна написать заявление в ООН с просьбой отпустить возлюбленного в отпуск.

Официальный представитель областной милиции отмечает, что в подтверждение своих слов аферист выслал форму заявления. Сказал, чтобы женщина заполнила и отправила ему, а также сообщила адрес своей электронной почты, на которую ей придет ответ от ООН по рассмотрению обращения. На протяжении трех месяцев все было как в сказке: комплименты, любовь, в планах – совместный отдых, а по приезду новоиспеченного знакомого в Беларусь – покупка дома.

Вскоре пришел ответ от «ООН», что заявление рассмотрено и «Луи» отпустят в отпуск, но за оформление документов необходимо заплатить 540 долларов.

Женщина уточнила у возлюбленного, почему она должна переводить деньги. Он все объяснил: «Я военный, на службе, своей картой воспользоваться не могу». Но белоруска не обладала такой суммой, о чем и написала «генералу».

Новость очень разозлила «Луи Жонаса». Он был возмущен, что любимая не может найти такую небольшую сумму ради встречи с ним. Желание женщины быть любимой перевесило – она взяла кредит в банке и перевела деньги на расчетный счет мошенника.

От «ООН» на электронную почту пострадавшей пришло письмо, что отпуск подписан и «военному» готовят документы на выезд. Но необходимо оплатить еще 1 630 долларов, так как «Луи Жонас» – генерал армии и дворянин, он должен лететь на самолете бизнес-класса. Таких средств у белоруски не было, и она вновь взяла кредит.

После этого «Луи» написал, что с «ООН» ей отправят посылку с документами на его отпуск и пока женщина не получит ее, то «военнослужащий» не сможет въехать в нашу страну. За пересылку необходимо оплатить еще 940 долларов. Жертва обмана снова берет кредит и переводит средства.

Чуть позже женщине приходит сообщение якобы от службы доставки, в котором сказано, что посылка не может быть доставлена, поскольку полностью не оплачена. Пострадавшая переводит 1 170 долларов. Вскоре вновь сообщение от этой же службы доставки: «В связи с закрытием воздушного пространства с Беларусью, посылку доставят сухопутным путем, но необходимо оплатить еще 520 долларов».

– Женщина взяла кредит и перевела деньги, – рассказывает Александра Попова. – И тут она узнает, что «посылка» якобы задержана таможней в Украине – нужно 660 долларов. Жительнице Пуховичского района больше кредитов не выдали, поэтому она не оплатила эту сумму. Переписка продолжалась недолго, когда «генерал Луи Жонас» понял, что денег больше не будет, переводить нечего – он исчез.

Женщина, наконец, поняла, что никакой это не генерал, а обыкновенный мошенник, цель которого – деньги.

Всего жительница Пуховичского района перевела мошеннику более 12 тысяч белорусских рублей.

– От тоски и одиночества ошиблась и поверила. Мы не созванивались по видеосвязи, «Луи» только скинул мне фотографию и написал, что это он возле своего дома в Германии, – рассказала потерпевшая в милиции.

Уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», возбудил Пуховичский районный отдел Следственного комитета. Правоохранители установили, что переписка велась с территории Турции.

Требуйте у «новой любви» сеанс видеосвязи и не отправляйте денег тому, кого не знаете лично

Александра Попова предоставила нашему порталу рекомендации сотрудников управления уголовного розыска УВД Минского облисполкома о том, как не стать жертвой типичного развода.

Вот небольшой список действий, которые помогут распознать преступника:

– попросите собеседника пообщаться по видеосвязи, чтобы убедиться в реальности фотографий избранника или избранницы;

– игнорируйте любые расспросы о вашем денежном благополучии;

– поскольку профили в социальных сетях могут быть фальшивыми, выполните онлайн-поиск по фото и профилю нового знакомого;

– не отправляйте деньги и данные банковской карты никому, кого не знаете лично, так как средства, отправленные за границу, практически невозможно вернуть;

– не обменивайтесь компрометирующими материалами, если же это произошло, не следует пересылать деньги шантажистам, это уже ни от чего не защитит.

– Любовь зла, а любовь в интернете бывает еще и алчна. Будьте внимательны и не теряйте голову, – сказала Александра Попова.