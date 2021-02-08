Людей объединяет желание быть услышанными – Гайдукевич

Накануне VI Всебелорусского народного собрания депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич пообщался с людьми в регионах и узнал, чего они ожидают от масштабного народного форума. Об этом говорили сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».

– Мне интереснее всего слушать простых людей. Они мечтают и хотят, чтобы страна стала лучше. Касаемо Всебелорусского народного собрания – их всех объединяет желание быть услышанными. Все четко осознают, что страна прошла определенный этап и нужны перемены, – рассказал гость.

Эксперт подчеркнул, что после 2020-го Беларусь становится другой и прежней она уже не будет.

– В областях у людей отличаются настроения и взгляды. Например, регионы, которые граничат с Россией, обеспокоены закрытием границ с союзником. Это бьет по людям не только с точки зрения экономики, но и психологии. Напомню, сегодня возобновляется ж/д сообщение с Россией. Будут прорабатываться вопросы увеличения количества рейсов, возможно снижение стоимости билетов, – обозначил он.

Олег Гайдукевич добавил, что, независимо от региона, всех волнует экономика, трудоустройство и наличие рабочих мест, вопросы образования и воспитания детей.

– Затрагивают и тему бюрократии. Важно уделить этому внимание – исключить лишнюю документацию, отчеты. Нужно разгрузить не только преподавателей, но и специалистов многих сфер, – подчеркнул политик.

Обсуждают люди и увеличение ответственности местных властей за уровень жизнь в регионе.

Помимо этого, поднималась тема семей, которые остались без кормильца. Обращали внимание на поддержку таких семей, например, в организации помощи для сбора детей в школу. Особого внимания к этому вопросу просили жители Витебской области. Олег Гайдукевич уверен, что нужно активнее поддерживать институт семьи.

Источник: sb.by