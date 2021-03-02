Люди во всех городах Беларуси чувствуют себя защищенными — глава МВД

Во всех городах Беларуси люди чувствуют себя защищенными. Такое мнение высказал министр внутренних дел Иван Кубраков в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ.

«Мое мнение, как гражданина, отца, мужа, как человека, который живет в обществе, такое, что на сегодняшний день во всех городах республики, а не только в Минске, люди чувствуют себя защищенными. К нам очень много людей обращаются по разным вопросам, даже по тем, которые не совсем касаются милиции. Но мы реагируем на все и довольно оперативно, ведь если к нам обращаются люди, значит, мы им нужны», — сказал глава ведомства. Он подчеркнул, что сегодня обстановка в стране находится под контролем, обеспечивается безопасность граждан и охрана общественного порядка на улицах городов Беларуси.

Министр отметил, что задачи, которые стоят перед органами внутренних дел, неизменны вот уже много лет. Это обеспечение безопасности граждан и защита их имущества.

«Да, оперативная обстановка в стране менялась, произошли определенные события в августе прошлого года. Тогда мы больше уделяли внимания обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах, но сотрудники органов внутренних дел, несмотря на большую нагрузку и групповые нарушения общественного порядка, продолжали выполнять все задачи, которые стоят перед милицией», — добавил он.

Что касается информационной безопасности, Иван Кубраков сообщил, что в Беларуси создано главное управление по борьбе с киберпреступностью. «В управлении работают сотрудники, которые обучаются именно противодействию таким преступлениям, для этого они проходят специальную подготовку. Мы достаточно успешно реагируем на такие преступления», — подчеркнул министр.

Источник: БелТА.