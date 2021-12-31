Председатель Пуховичского районного объединения профсоюзов Людмила Гулякевич посетила детский дом семейного типа Ятковской Аллы Михайловна. Она вручила детям подарки, поздравила с Новым годом. Встреча прошла в доброй, уютной атмосфере. Детки поделились своими достижениями за прошедший год и рассказали о своих хобби. Глава семейства, Ятковский Вадим пишет прекрасные песни в своей студии звукозаписи, которые потом исполняет практически вся семья.