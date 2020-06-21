Людмила  Жаринова:  “Мы стали сильнее”

В кабинете главного врача Марьиногорской центральной районной больницы Людмилы Жариновой практически не смолкают телефоны. Звонят поочередно, а то и одновременно: и городской, и мобильный. Кто-то обращается по рабочим вопросам, кто-то нуждается в консультации, кто-то предлагает помощь… И для всех у Людмилы Владимировны находится время, понимание, выдержка. Хотя нынче свой профессиональный праздник — День медицинских работников — коллектив Марьиногорской ЦРБ встречает в особых (скорее, сложных) условиях, как и все медики Беларуси.

— GOVID-19 — серьезное испытание для всего мира. Но и в этой сложной ситуации есть свои положительные моменты, — считает Людмила Владимировна. — Чтобы решать серьезную проблему, нужно быть сплоченным коллективом. Это испытание позволило понять, кто есть кто. На поверхность вышли не только профессиональные, но и человеческие качества наших врачей, среднего медицинского персонала. Одни сказали: «Мы боимся». И уволились. Другие сказали: «Да, это наш долг, и мы будем работать, делать то, что мы можем и должны».

И те люди, которые остались в коллективе, поверили в том числе и в меня как руководителя, достойны уважения. Все вместе мы сумели правильно организовать работу не только в госпитале, но и во всех отделениях. И в этом большая заслуга их заведующих.

Мы уже говорили о том, что изменения в работе произошли практически во всех медицинских учреждениях района. На данном этапе наши работники наблюдают более 400 контактов первого уровня. На амбулаторном лечении находятся 139 пациентов с COVID-19. Нужно наблюдать пациентов с легким течением пневмонии. Это тоже немалый объем работы. Но это не значит, что наши учреждения приостановили оказание других видов медицинских услуг. Были расширены зоны обслуживания. Все это время коллективы амбулаторно-поликлинических учреждений района работают с повышенной нагрузкой. Тем более, что в районе не хватает медицинских кадров.

Главный врач с радостью и надеждой говорит о том, что в ближайшее время к нам прибудет 21 молодой специалист. Среди них 5 врачей общей практики, два врача инфекциониста, врач-онколог, два хирурга, три невролога. А еще 14 работников среднего медицинского персонала.

Но Людмила Владимировна видит проблему: как закрепить эти кадры? Молодые специалисты ежегодно приходят в нашу больницу. Некоторые изначально ставят цель — отработать два года, приобрести опыт и уехать в большие города или в другие страны. Некоторые уезжают потому, что не удалось решить жилищный вопрос. Главный врач уверена, что никто не будет нас лечить лучше, чем те люди, которые выросли в нашем районе, у которых здесь корни, семейные традиции, социальные связи. Нужно работать на выявление молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с медициной, еще на школьном этапе. И эту работу наша больница проводит. Нынешним выпускникам были даны направления на учебу, проведены беседы, и хочется надеяться, что все получится, и через некоторое время они возвратятся в свой район дипломированными специалистами. К слову, скоро в коллектив придут врач функциональной диагностики и невролог, которые родом из нашего района.

За последнее время мне несколько раз довелось беседовать с Людмилой Владимировной. Она не только переживает за нынешнее состояние дел, но и планирует работу пуховичской системы здравоохранения далеко наперед.

— Если бы я не видела возможности развития нашего здравоохранения, я бы не пришла сюда работать главным врачом, — говорит она. — У нас большие перспективы и возможности. Накануне профессионального праздника нам выделили три автомобиля Geely. Это позволит расширить перечень оказания населению услуг на дому. Я мечтаю, чтобы у нас был компьютерный томограф, а на базе нашей больницы был создан межрайонный центр лазерной медицины. У нас есть для этого все условия и хорошие специалисты. Например, заведующий хирургическим отделением Руслан Владимирович Березкин, который имеет высшую категорию и хороший практический опыт. У нас работает врач акушер-гинеколог высшей категории, заведующий акушерско-гинекологическим отделением Леонид Анатольевич Содель, у которого также большой практический опыт и золотые руки.

Хотелось бы отметить и наших молодых врачей — Алену Игоревну Семенюк, Ирину Игоревну Ортюх, Елену Игоревну Брагину. Это достаточно профессиональные перспективные врачи с высокой степенью ответственности. Они достигают хороших результатов в лечении больных с коронавирусной инфекцией.

Татьяна Анатольевна Ильина, врач-педиатр — замечательный человек, профессионал. Благодаря ей выстроена целая система межведомственного взаимодействия различных районных служб.

Мы стараемся поддерживать и приумножать те хорошие традиции, которые заложили наши уважаемые ветераны, и всегда вспоминаем их с благодарностью и теплотой. И сейчас в нашем коллективе работает немало опытных врачей. Всю свою жизнь посвятили медицине врач-невролог Софья Михайловна Николайчик, фельдшер Горелецкого ФАПа Татьяна Федоровна Терешкович, заведующая Пережирской амбулаторией, врач общей практики Людмила Федоровна Нестерук, заведующая Марьиногорской поликлиникой №1 Ольга Александровна Буза, заместитель главного врача по экспертизе Александр Евгеньевич Копоть и другие. Рядом с ними молодые врачи применяли на практике свои знания, получали определенный опыт, и мне сегодня не стыдно ни за одного нашего врача, которые работают в столичных клиниках, в других странах.

Все слова благодарности, которые сейчас говорят люди в адрес наших медицинских работников, позволяют мне сделать вывод о том, что действительно наша система стала работать лучше. Хотя проблем еще достаточно много, как и в любой организации. И проблемы не нужно замалчивать — их нужно выносить на обсуждение, решать совместными усилиями. В это непростое время мы почувствовали хорошую поддержку трудовых коллективов, индивидуальных предпринимателей, простых граждан. И это дорогого стоит. Мы очень благодарны всем.

Здоровье населения на 17 процентов зависит от медицины. Остальную часть занимают питание, экология, образ жизни. Наша задача — отработать свои 17 процентов для того, чтобы повлиять благополучно на остальные факторы социального здоровья. Поэтому сейчас мы стараемся усилить санпросветработу, профилактическое направление, чтобы люди больше к нам приходили не по поводу остро возникших состояний, а по поводу профилактики этих состояний и могли максимально отдалить от себя заболевание. Конечно, многое зависит и от самого человека: от его образа жизни, от его веры в лучшее. Если пациент понимает, что он не один, медицинские работники готовы оказать ему помощь. А когда рядом родные и близкие люди, положительная энергетика помогает добиваться еще лучшего результата.

Ольга САВАСТЮК.