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Людмила  Жаринова:  “Мы стали сильнее”

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Главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова.

В кабинете главного врача Марьиногорской центральной районной больницы Людмилы Жариновой практически не смолкают телефоны. Звонят поочередно, а то и одновременно: и городской,  и мобильный.  Кто-то обращается по рабочим вопросам, кто-то нуждается в консультации, кто-то предлагает помощь… И для всех у Людмилы Владимировны находится время, понимание, выдержка. Хотя нынче свой профессиональный праздник —  День  медицинских работников — коллектив Марьиногорской ЦРБ встречает в особых (скорее, сложных)  условиях, как и все медики Беларуси.

— GOVID-19  — серьезное испытание для всего мира. Но и в этой сложной ситуации есть свои положительные моменты, — считает  Людмила Владимировна. — Чтобы решать серьезную проблему,  нужно быть сплоченным коллективом. Это испытание позволило  понять,  кто   есть кто. На  поверхность  вышли  не только профессиональные, но и человеческие качества  наших   врачей, среднего   медицинского персонала. Одни сказали: «Мы боимся».  И  уволились.  Другие  сказали:  «Да, это наш  долг, и мы будем работать,  делать то, что мы можем и должны».

И те люди, которые остались в коллективе, поверили в том числе и в меня как руководителя, достойны уважения. Все вместе мы сумели правильно организовать работу не только в госпитале, но и во всех отделениях. И в этом большая заслуга их заведующих.

Медсестра отделения гемодиализа Наталья Войтик и старшая медсестра Ольга Юркевич.

Мы уже говорили о том, что изменения в работе произошли  практически во всех медицинских  учреждениях района. На данном этапе наши работники наблюдают  более 400 контактов первого уровня. На амбулаторном лечении находятся 139 пациентов  с COVID-19.  Нужно наблюдать  пациентов с легким течением пневмонии. Это тоже  немалый объем работы. Но это не значит, что  наши  учреждения приостановили оказание других видов медицинских услуг. Были расширены   зоны обслуживания. Все это время коллективы амбулаторно-поликлинических учреждений  района работают с повышенной нагрузкой. Тем более, что  в районе  не хватает медицинских кадров.

Главный врач с  радостью и надеждой говорит о том,  что   в  ближайшее  время к нам  прибудет 21 молодой специалист. Среди них 5 врачей общей практики, два врача инфекциониста,  врач-онколог,  два хирурга, три  невролога.  А еще 14  работников  среднего  медицинского  персонала.

Но Людмила Владимировна видит  проблему:   как закрепить эти  кадры? Молодые специалисты ежегодно приходят  в нашу больницу. Некоторые изначально ставят цель — отработать два года, приобрести опыт и уехать в большие города или в другие страны. Некоторые уезжают потому, что  не удалось  решить жилищный вопрос. Главный врач уверена, что никто не будет нас лечить  лучше, чем те люди, которые выросли в нашем районе, у которых здесь корни, семейные традиции, социальные связи. Нужно работать на выявление молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с медициной, еще на школьном этапе. И эту работу наша больница проводит. Нынешним выпускникам были даны направления на учебу, проведены беседы, и хочется надеяться, что все получится, и через некоторое время они возвратятся в свой район дипломированными специалистами. К слову,  скоро в коллектив придут   врач функциональной диагностики  и невролог, которые родом из нашего района.

За последнее время мне несколько раз довелось беседовать с Людмилой Владимировной. Она не только  переживает за нынешнее состояние дел, но и  планирует работу пуховичской системы  здравоохранения далеко наперед.

Фельдшер-рентгенлаборант Елена Федорович.

— Если бы я не видела  возможности развития нашего  здравоохранения, я бы не пришла сюда работать главным врачом, — говорит она. — У нас большие перспективы и возможности.  Накануне  профессионального праздника нам  выделили три автомобиля Geely. Это позволит расширить перечень оказания населению услуг на дому. Я мечтаю, чтобы у нас был компьютерный томограф, а  на базе нашей  больницы был  создан межрайонный центр лазерной медицины. У нас есть для этого все условия и хорошие специалисты. Например,  заведующий хирургическим отделением Руслан Владимирович Березкин, который  имеет  высшую категорию и хороший практический опыт. У нас работает врач акушер-гинеколог  высшей категории, заведующий акушерско-гинекологическим  отделением  Леонид   Анатольевич    Содель, у которого  также  большой  практический опыт и золотые руки.

Елена Брагина, Алена Семенюк и Ирина Ортюх.

Хотелось бы  отметить и наших молодых врачей —   Алену Игоревну Семенюк,   Ирину Игоревну Ортюх, Елену Игоревну Брагину. Это  достаточно  профессиональные перспективные врачи  с высокой степенью ответственности. Они достигают хороших результатов в лечении  больных  с коронавирусной  инфекцией.

Татьяна Анатольевна  Ильина,  врач-педиатр — замечательный человек, профессионал. Благодаря ей выстроена целая система  межведомственного взаимодействия различных районных служб.

Мы стараемся поддерживать и приумножать те  хорошие традиции, которые заложили  наши уважаемые ветераны, и всегда вспоминаем их с благодарностью и теплотой. И сейчас в нашем коллективе работает немало опытных врачей. Всю свою жизнь посвятили  медицине врач-невролог Софья Михайловна Николайчик, фельдшер Горелецкого  ФАПа   Татьяна Федоровна Терешкович, заведующая Пережирской амбулаторией, врач общей практики Людмила Федоровна Нестерук,  заведующая Марьиногорской поликлиникой  №1 Ольга Александровна  Буза, заместитель   главного   врача    по экспертизе  Александр  Евгеньевич Копоть  и другие. Рядом с ними молодые врачи применяли на практике свои знания, получали определенный опыт, и мне сегодня не стыдно ни за одного нашего врача, которые работают в столичных клиниках, в других странах.

Фельдшер Горелецкого  ФАПа   Татьяна Терешкович.

Все слова благодарности, которые сейчас говорят люди в адрес наших медицинских работников, позволяют мне сделать вывод о том,  что действительно наша система стала работать лучше. Хотя проблем еще достаточно много, как и в любой организации.  И проблемы не нужно замалчивать — их нужно выносить на обсуждение, решать совместными усилиями. В это непростое время мы почувствовали хорошую поддержку трудовых коллективов, индивидуальных предпринимателей, простых граждан. И это дорогого стоит. Мы очень благодарны всем.

Здоровье населения  на 17 процентов зависит от медицины. Остальную часть занимают питание, экология, образ жизни. Наша задача — отработать свои 17  процентов для того, чтобы повлиять благополучно на остальные факторы социального здоровья. Поэтому сейчас  мы стараемся   усилить   санпросветработу, профилактическое направление, чтобы люди больше к нам приходили не по поводу остро возникших состояний, а по поводу профилактики этих состояний и могли максимально отдалить от себя  заболевание. Конечно, многое зависит и от самого человека: от его образа жизни,  от его веры в лучшее. Если пациент понимает, что он не один,  медицинские работники готовы  оказать ему помощь. А когда  рядом родные и  близкие  люди,  положительная энергетика помогает  добиваться еще лучшего результата.

Ольга  САВАСТЮК.

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