Людмила Жаринова: «Помочь нам может каждый человек»

Коллектив медицинских работников УЗ «Марьиногорская ЦРБ» — один из самых больших трудовых коллективов района. В штатном расписании числится 900 человек. И более 100 из них сегодня работают в инфекционном госпитале, помогая выздоравливать пациентам с коронавирусной инфекцией. Врачи, медицинские сестры, младший медперсонал ежедневно идут в «красную зону», несмотря ни на какие риски и чрезвычайно высокую нагрузку.

Но «красная зона» сегодня — это не только госпиталь. Она по сути везде, ведь с заболевшими пациентами работают и медицинский персонал станций скорой помощи, и врачи в поликлиниках, и медики из контактных групп. В общем, сложно сказать, кто может оставаться в стороне от проблемы, решить которую пока не получается. Ситуация с заболеваемостью остается сложной.

Не только в мире и стране, но и в нашем районе также. О том, как работают сегодня наши врачи, говорим с главным врачом Марьиногорской ЦРБ Людмилой Жариновой.

— После небольшого перерыва в третий раз был развернут инфекционный госпиталь на базе терапевтического корпуса районной больницы. В нем может проходить лечение 131 пациент. 6 коек — «красная зона» в реанимации. В данный момент госпиталь полностью заполнен. Пять человек находятся в реанимации. Трое — на ИВЛ.

Кроме того, амбулаторно наблюдаются более 2 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией (из них 146 человек — дети), и 1152 контакта первого уровня.

Если говорить о специфике четвертой волны коронавируса, то я не скажу ничего того, чего все мы не знали бы. Общие тенденции характерны и для нашего района. Если проанализировать возрастную составляющую, то приходится констатировать тот факт, что новые подштаммы (в данный момент это подштамм дельта) поражают не только людей старшего возраста и с многочисленными сопутствующими заболеваниями, но и людей в возрасте до 35 лет. Ухудшение в течении болезни, как правило, наступает уже на 3-4 сутки. Пневмонии, которые развиваются при тяжелом протекании болезни, часто являются кислородозависимыми. Причем потоки кислорода многим требуются высокие. По этой причине кто-то оказывается не только в стационаре, но и в реанимации.

Когда мы анализируем мировые новости, ситуацию на местах, мы понимаем, почему именно эту волну называют волной непривитых. Да, многое пока для нас остается не до конца изученным и понятным. Но появились и появляются новые вакцины, которые могут если не защитить от болезни, то защитить от ее тяжелого протекания и смерти.

Вот факт: из 132 пациентов в стационаре — 12 привитых пациентов. И на тот момент, когда мы с вами разговариваем, никто из них не находится на кислороде. Еще один факт: на одном из предприятий нашего района было привито более 500 человек (большая часть трудового коллектива). 27 человек заболели коронавирусом. И только четверо из них имели пневмонии. Никто из переболевших не умер.

О чем это говорит? О том, что вакцинация действительно спасает, что бы ни говорили по этому поводу противники прививок, доходящие в своих доводах порой до полного абсурда.

Странно, что люди не в состоянии адекватно оценивать происходящее. Все видят, что коронавирус — не шутка. Все знают примеры того, как болеют (и не по одному разу) близкие или знакомые, как уходят из жизни. Но почему-то это не является мотивацией использовать доступную сегодня вакцину. Для этого сделано все: есть препараты, есть стационарные и передвижные пункты вакцинации (врачи приезжают и к месту работы, и на дом), поликлиники работают до 19 часов вечера и по выходным. Все для удобства граждан. Используйте свой шанс уберечь себя. Тем более, наступает период роста сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Очень плохо, если человек заразится коронавирусом на ослабленный другой простудой иммунитет (как и наоборот).

Не становятся неактуальными рекомендации соблюдать масочный режим и дистанцироваться. Это важно и для тех, кто привился, и для тех, кто не привит, и для переболевших. Мы понимаем, что за два года все устали жить с оглядкой. Но когда вы ленитесь (или не считаете нужным) надеть маску или обработать руки, подумайте если не о себе, то о медицинских работниках: они также устали от необходимости идти в «красную зону» и рисковать здоровьем и жизнью. Они также хотят жить спокойно, работать в обычном режиме и иметь возможность оказывать на месте помощь тем пациентам, которые из-за отсутствия медперсонала, ушедшего в «красную зону», вынуждены ехать в областную больницу или обращаться в платные медцентры даже по незначительным причинам.

Говоря о работе коллектива в условиях пандемии, не могу не остановиться на двух очень важных для меня как для руководителя вещах. Я хочу искренне поблагодарить коллектив за профессионализм, за то, что многие работают просто вопреки… Вопреки усталости, недомоганиям и вне границ рабочего времени. Спасибо за то, что молодые врачи быстро учатся у своих более опытных коллег, спасибо за то, что и в свое нерабочее время многие помнят о своих пациентах, борются с болезнью до последнего и не сдаются даже в сложных ситуациях.

И еще хочу поблагодарить всех, кто нас понимает и поддерживает. В отличие от первой волны коронавируса, мы сегодня обеспечены всеми необходимыми защитными средствами. Но любая помощь все равно бесценна. Мы благодарны за поддержку ЗАО «Август-Бел», которое с самого начала обеспечивает нас дезинфицирующими средствами, необходимыми для обработки помещений, транспорта. Спасибо коллективу ОАО «Нефтепродукт» за приобретенные инвалидные коляски. А недавно нас очень поддержало руководство Пуховичского лесхоза, выделив средства на приобретение очень нужного нам сегодня оборудования — портативных концентраторов кислорода.

Эти поступки свидетельствуют о том, что с бедой мы пытаемся справляться, как говорят, всем миром. Поэтому не меньшую по значимости помощь может оказать нам каждый человек, если он наденет маску, будет помнить о дистанцировании и, главное, вакцинируется.

Елена ШАНТЫКО.