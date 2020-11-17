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Магазин «Одежда для всей семьи» приятно удивит ценами и ассортиментом

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Дарья Менек.

Многие пуховчане,  наверное,  уже успели посетить   новый магазин  “Одежда для всей семьи”, который расположен напротив городского рынка в Марьиной Горке. Здесь можно сравнительно недорого купить одежду и обувь. Весь ассортимент товаров рассчитан на средний достаток, чтобы каждый  покупатель смог приобрести понравившийся товар по доступным ценам.

В магазине представлена одежда и обувь российских, турецких, узбекских и китайских производителей. Можно купить обновку как для детей, так и для взрослых. Есть также товары для дома: комплекты постельного белья, полотенца, пледы, скатерти, шторы.

— Больше всего  посетителей  в те часы, когда работает  рынок или когда люди возвращаются с  работы, — рассказывает кассир магазина “Одежда для всей семьи”   Дарья  Менек. — Сейчас, например,  пуховчане активно  готовятся к зиме. При покупке вещей на сумму свыше 70 рублей мы дарим подарок. Цены в нашем магазине ниже, чем в других. Я и сама  здесь  покупаю все необходимое.

Ассортимент в магазине пополняется почти каждую неделю.

— Мы стараемся  учитывать покупательский спрос, — отмечает Дарья Владимировна. — Выполняем заказы. Недавно пуховчане интересовались термобельем, и мы его привезли.

Спросом пользуется обувь  российских и китайских производителей. Обувь детскую демисезонную можно купить по цене от 25 рублей. Мужские кроссовки — от 23 до 45 рублей. Очень понравились покупательницам  женские демисезонные ботинки. Мы стараемся удовлетворять спрос на этот ходовой товар.

Новинки, поступившие в продажу,  Дарья  выкладывает на  страничке в Инстаграм,  благодаря чему можно узнать о пополнении ассортимента  не выходя из дома, и выбрать то, что необходимо. Сейчас появился новый зимний ассортимент:  детская обувь — от 25 рублей, взрослая — от 30 рублей.

В Беларуси такие магазины  работают во многих больших городах уже более 5 лет,  и  успели себя зарекомендовать.

У магазина “Одежда для всей семьи” в Марьиной Горке уже есть свои постоянные клиенты, которые полюбили его за большой выбор и доступные цены. Если вы еще не побывали здесь, найдите время и загляните сюда.  Магазин работает ежедневно без обеда и выходных с 9 до 19 часов.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

 

ООО «Кармона-торг». УНП 693150483

 

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