Магазин «Одежда для всей семьи» приятно удивит ценами и ассортиментом

Многие пуховчане, наверное, уже успели посетить новый магазин “Одежда для всей семьи”, который расположен напротив городского рынка в Марьиной Горке. Здесь можно сравнительно недорого купить одежду и обувь. Весь ассортимент товаров рассчитан на средний достаток, чтобы каждый покупатель смог приобрести понравившийся товар по доступным ценам.

В магазине представлена одежда и обувь российских, турецких, узбекских и китайских производителей. Можно купить обновку как для детей, так и для взрослых. Есть также товары для дома: комплекты постельного белья, полотенца, пледы, скатерти, шторы.

— Больше всего посетителей в те часы, когда работает рынок или когда люди возвращаются с работы, — рассказывает кассир магазина “Одежда для всей семьи” Дарья Менек. — Сейчас, например, пуховчане активно готовятся к зиме. При покупке вещей на сумму свыше 70 рублей мы дарим подарок. Цены в нашем магазине ниже, чем в других. Я и сама здесь покупаю все необходимое.

Ассортимент в магазине пополняется почти каждую неделю.

— Мы стараемся учитывать покупательский спрос, — отмечает Дарья Владимировна. — Выполняем заказы. Недавно пуховчане интересовались термобельем, и мы его привезли.

Спросом пользуется обувь российских и китайских производителей. Обувь детскую демисезонную можно купить по цене от 25 рублей. Мужские кроссовки — от 23 до 45 рублей. Очень понравились покупательницам женские демисезонные ботинки. Мы стараемся удовлетворять спрос на этот ходовой товар.

Новинки, поступившие в продажу, Дарья выкладывает на страничке в Инстаграм, благодаря чему можно узнать о пополнении ассортимента не выходя из дома, и выбрать то, что необходимо. Сейчас появился новый зимний ассортимент: детская обувь — от 25 рублей, взрослая — от 30 рублей.

В Беларуси такие магазины работают во многих больших городах уже более 5 лет, и успели себя зарекомендовать.

У магазина “Одежда для всей семьи” в Марьиной Горке уже есть свои постоянные клиенты, которые полюбили его за большой выбор и доступные цены. Если вы еще не побывали здесь, найдите время и загляните сюда. Магазин работает ежедневно без обеда и выходных с 9 до 19 часов.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

ООО «Кармона-торг». УНП 693150483