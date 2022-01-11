Макаревич: молодежь активно вовлечена в процесс конституционного законотворчества

Молодежь активно вовлечена в процесс конституционного законотворчества. Об этом заявил в эфире «Беларусь 1» председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич, сообщает БелТА.

«В проекте Конституции появится новая статья, которая гарантирует молодому поколению право на духовное, нравственное, физическое, культурное развитие. То есть это определенные гарантии для молодого поколения. Много молодых людей предлагали вопросы, связанные с исторической памятью. Мы видим, эти нормы есть в проекте Основного закона. Нормы, которые касаются нашего государственного строя», — сказал Егор Макаревич.

По его словам, молодежь активно вовлечена в процесс конституционного законотворчества. «И я уверен, что молодежь также проявит свою активность, придя на референдум», — добавил председатель Молодежного парламента.