Макей: Беларусь с апреля предлагает ЕС провести консультации по вопросам нелегальной миграции, но там отказываются

Беларусь с апреля предлагает ЕС провести консультации по вопросам нелегальной миграции, но там отказываются. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

«С апреля этого года мы предлагаем Европейскому союзу провести консультации по вопросам нелегальной миграции. ЕС категорически отказывается», — заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что страны ЕС в миграционном вопросе отказываются выполнять свои международные обязательства. «Мы это абсолютно видим и, естественно, будем говорить об этом на всех международных площадках», — сказал Владимир Макей.

«Но мы готовы к диалогу. Считаем, что только лишь в рамках спокойного, взаимоуважительного диалога без выдвижения искусственных претензий, угроз и шантажа можно найти решение любому вопросу, в том числе связанному с нынешней обстановкой на границе», — добавил министр.