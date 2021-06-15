Макей: Запад указывает, как нам жить, но не обращает внимание на наши инициативы и предложения

США и Евросоюз не стесняясь высказывают свое мнение о том, как должна развиваться та или иная страна, какие союзы допустимы с точки зрения интересов коллективного Запада. При этом интересы самих государств, их позитивные инициативы и предложения остаются незамеченными. Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

«После развала Советского Союза коллективный Запад, читай трансатлантическое партнерство США и Евросоюза, думали, что их влияние, доминирующее влияние сохранится на веки. Но нет, оказалось, что появились и появляются новые игроки, которые тоже хотят занять свое место под солнцем, играть определяющую роль в установлении принципов нового миропорядка, в определении принципов, по которым будет развиваться человечество. И это абсолютно обоснованно. Китай, Индия, Россия — они тоже имею на это право, —сказал министр иностранных дел. — Понятно, эти большие геополитические игроки не будут согласны с тем, чтобы кто-то указывал им, как жить. … Беларусь, находясь на границе между Евросоюзом, между Западом и Востоком, непосредственно ощущает на себе влияние».

Владимир Макей поделился, что недавние заявления генерального секретаря НАТО его настораживают: «Буквально пару дней назад он заявил: “Нас очень беспокоит укрепление сотрудничества между Беларусью и Россией, мы видим в этом угрозу для нашего восточного фланга. Нас также беспокоит укрепление взаимодействия между Москвой и Пекином”. Они тоже видят в этом угрозу. Но мы же не видим угрозу, что кто-то из стран Евросоюза, из стран-членов НАТО укрепляет взаимоотношения между собой, сотрудничество или со странами третьего мира развивают взаимодействие. То есть мы не должны обращать на это внимание, а они на малейший чих будут реагировать и указывать, как нам жить? … Есть опасная тенденция к тому, чтобы формирование многополярного мира, продолжение геополитического передела к какой-нибудь холодной войне 2.0 или потом горячей войне. А предпосылки к этому есть.

В прошлом году впервые со времени холодной войны мировые военные расходы увеличились до 2 триллионов долларов, что составляет почти 2,5% от мирового ВВП. Это очень опасная тенденция. Конечно же, мы категорически против подобного рода развития событий. Мы за то, чтобы страны, особенно большие страны, могли, умели договариваться».