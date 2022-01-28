Маленьким птичкам — большая помощь: О правильной подкормке пернатых зимой

Зимой, известно, птицам, которые остаются зимовать в наших краях, очень сложно прокормиться. Многие люди стараются помочь пернатым с пропитанием, для чего строят кормушки и развешивают их на деревьях или устанавливают на балконах и подоконниках. Однако, подкармливая птичек, следует знать, какой именно корм им подходит.

Я тоже установил кормушку. В морозные дни в ней можно увидеть разных птичек. Чаще всего ее посещают синички и воробьи. Они обожают подсолнечные семечки. Из смеси семян находят именно их, а остальные разбрасывают на землю, чем активно пользуются другие пернатые.

К слову, узнал в интернете, что обычная большая синица — очень благодарная птица. Получив подкормку зимой, летом она отплатит добром. Одна парочка, как говорится, берет под свою защиту около 40 плодовых деревьев: собирает с них вредителей. Ими птицы подкармливают своих птенцов. Есть и другие разновидности синиц, которые прилетают зимой в «птичий общепит». Это лазоревка — птичка в голубой шляпке, пухляк — небольшая птичка черного цвета с белыми пятнышками, московка — маленькая синичка с белой макушкой.

Воробей — еще один заядлый посетитель кормушки. Это шумные и нагловатые птички, но и пользу они приносят неоценимую в борьбе с паразитами. Как правило, зимой воробьи обитают в городе, а летом улетают в сельскую местность.

Поползень также посещает птичью столовую. Этот обитатель лесов и парков — запасливая птичка. После того, как она полакомится на месте, обязательно прихватит с собой парочку зерен и спрячет их в коре дерева про запас.

Я знаю, что каждый вид птиц приспособлен к определенному типу подкормки, и нежелательная еда может нанести вред их здоровью. Любимыми для птиц и полезными для них являются следующие виды корма:

— семечки подсолнечника и тыквенные, любые свежие орехи (несоленые и нежареные) — хороший источник жиров и питательных веществ;

— пшено, рис, просо — подаются в кормушку сырыми или отварной крупой без специй и масла;

— сало, кусочки сырого или сушеного мяса, мелко дробленые без какой-либо соли и специй;

— говяжий жир или куриный можно смешивать с хлебом или класть отдельно в кормушку. Жир не должен быть соленым.

Наполняйте кормушку 1-2 раза в день в одно и то же время. Птицы быстро привыкнут к вашему расписанию и уже будут ждать свежую порцию еды. Не стоит наполнять кормушку «через верх», ведь здесь птицы должны брать лишь часть дневного рациона, а остальное находить самостоятельно.

Андрей ГЕОРГИЕВ.