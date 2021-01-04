В трудовых коллективах 

Маленьких пациентов Марьиногорской ЦРБ поздравили с Новым годом

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Маленьких пуховчан, которые в предновогодние дни проходили лечение в Марьиногорской ЦРБ, Дед Мороз никогда не забывал: вместе со Снегурочкой заглядывал в детское отделение с подарками и хорошим настроением. В этом году традиция осталась, но вместо Деда Мороза подарки деткам вручала главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова.

— Уходящий год повлиял  на  работу  поликлиник и больниц. Плановые госпитализации отменены, поэтому лечение в чистой  зоне  больницы в предновогодние дни проходили только два малыша с мамами. Посещения строго запрещены. Но мы не нарушили традицию. И  елку  нарядили,  и  подарки  вручили.

Наступления Нового года мы все в этот раз ждем с особенными чувствами, потому что в прошлом остается такой непростой 2020-й год.

Я от всего сердца хочу поздравить всех работников УЗ «Марьиногорская ЦРБ» с  наступающим Новым  годом,  Рождеством и сказать  слова  признательности  и благодарности за ваш труд в этом сложном году.

Спасибо за вашу смелость, за преданность профессии, за безотказность, самопожертвование, терпение и профессионализм. Я знаю, как вам всем было нелегко. Знаю про бессонные ночи, знаю про мучительные поиски ответов на вопросы, знаю о ваших слезах и минутах отчаяния. Но знаю и о том, как несмотря на усталость, на разлуку с семьями, на недомогание и болезни, вы работали в «красной» зоне или замещали коллег в поликлиниках, ФАПах, больнице, взвалив на свои плечи дополнительную нагрузку. Спасибо, что стали в эти дни одним целым и боролись за здоровье каждого человека.

Пусть Новый год принесет нам надежду на лучшее. Желаю всем пуховчанам здоровья, счастья, хорошего настроения. С Новым годом!

Записала  Елена  ИВАНОВА.

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