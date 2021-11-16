Маленькое исследование большого дорожного вопроса

На одном из совещаний в районном исполнительном комитете обсуждался вопрос о замене на улицах Марьиной Горки обычных светильников на светодиодные. В ходе разговора председатель райисполкома Виктор Коледа заострил внимание на том, что в первую очередь сделать это нужно у пешеходных переходов. Наступил период, когда рано темнеет, и в неосвещенных местах улиц прохожие превращаются в «призраков», особенно если у них нет фликеров. Поэтому более острым становится вопрос безопасности на дорогах.

В связи с озвученной проблемой захотелось посмотреть, сколько в нашем городе плохо освещенных пешеходных переходов. Помочь сделать это я попросила не сотрудника ГАИ, а своего хорошего знакомого, автомобилиста со стажем, знающего все закоулки Марьиной Горки. Интересно было услышать мнение жителя нашего города.

Мой коллега по репортажу — человек интересный, поэтому разговор не сосредоточился на одной теме и шел вообще обо всем, что может озадачить, насторожить, рассмешить, умилить на городских улицах.

— На каких улицах в нашем городе слишком много пешеходных переходов, а где их не хватает? — спросила я в начале разговора.

— Водителю чем меньше «зебр» нарисовано на дороге, тем лучше, а пешеходу — наоборот, — шутит Николай.

В этой шутке, как обычно, только доля шутки. У каждой стороны свой интерес. А тем, кто принимает решения об обустройстве пешеходных переходов, нужно соблюдать баланс этих интересов и находить золотую середину.

Пока я размышляла на эту тему, мы приехали в центр города на улицу Октябрьскую, где несколько пешеходных переходов обустроено буквально в шаговой доступности друг от друга. Я спросила у Николая, не раздражает ли это его как водителя?

— К тому, что в этом месте приходится часто притормаживать, я отношусь спокойно, — озвучивает свою позицию Николай. — Для меня важно, чтобы все пешеходы пользовались именно переходами, а не перебегали проезжую часть в неположенном месте. И не забывали о том, что водители — тоже люди и не всегда быстро могут среагировать на внештатную ситуацию. Оцените обстановку — и только тогда идите вперед.

Как раз в момент разговора мы наблюдали за молодым человеком, который ступил на «зебру», не обращая внимания на автомобили на проезжей части.

— Правила дорожного движения обязательны для исполнения не только водителями, но и пешеходами, — прокомментировал Николай. — А там прописано: переходить дорогу можно, только убедившись, что выход на проезжую часть безопасен. Это понимают, как иногда кажется, даже домашние животные.

И Николай рассказывает историю, свидетелем которой был сам. В районе средней школы №4 к пешеходному переходу подошли девочка с собачкой. Песик по «зебре» перебежал улицу, а у девочки перейти никак не получалось: водители не пропускали. И тогда четвероногий друг решил помочь своей юной хозяйке: песик вернулся на проезжую часть, сел на «зебре» примерно на середине дороги и не ушел, пока девочка не перешла улицу.

Можно умилиться. Но эта история не только про верного четвероногого друга, но и про водителей, которые не обращали внимания на ребенка, опасавшегося ступить на проезжую часть, пока машины не остановятся. Знакомая картина. А, между тем, девочка все правильно делала.

Дальше на нашем пути было самое проблемное место в городе — перекресток у железнодорожного переезда. Его, как мне кажется, опасаются и водители, и пешеходы.

Переезд был закрыт, и я в первую очередь обратила внимание на автомобили, стоявшие на «зебре». Правила дорожного движения запрещают водителям въезжать на пешеходный переход, даже если образовался затор, который вынуждает их там остановиться. Но в этом месте водители такой запрет нарушают постоянно. А еще, когда их раздражает ситуация, часто нелестно отзываются о пешеходах, которых они вынуждены пропускать. Готовилась услышать что-то подобное и от Николая.

— Здесь за счет того, что оборудован пешеходный переход, порой можно разъехаться, — огорошил он меня. — Пока пешеходы переходят дорогу, машины притормаживают, и при определенной ситуации можно проскочить. Правда, не совсем по правилам.

Едем на улицу Володарского. Здесь Николай обращает внимание на пешеходные дорожки, которые от проезжей стороны отделены разделительными линиями. В последние годы они появились и в городе, и в сельских населенных пунктах. У меня есть знакомые — противники всяких бордюров, и им такой вариант очень нравится. У Николая свое мнение на этот счет.

— Я считаю, что бордюр оберегает жизнь пешехода, — пояснил он свою позицию. — Конечно, для меня как водителя линия — это хорошо. Я имею право заезжать на эту полосу, и остановиться можно, если возникла такая необходимость. Но для пешехода, по моему мнению, лучше, когда между проезжей и пешеходной частью дороги есть преграда, пускай и в виде бордюра. Повторяю, это только мое мнение.

А дальше Николай показал мне вещи немного курьезные. Мы выехали на окраину города со стороны Блони. Передвигались по грунтовой дороге до перекрестка с улицей Вишневой. Здесь пока пустырь, и прохожие встречаются чрезвычайно редко, но дорожные знаки, обозначающие пешеходный переход, установлены.

— Зачем в поле нужны знаки? — озвучил вопрос, который я успела задать сама себе, Николай. — Будем считать, что это задел на будущее. Когда-нибудь раздадут участки под строительство, здесь начнут ездить машины… А пешеходные переходы уже обозначены!

Мы поулыбались и поехали по уже строящемуся микрорайону, внутри которого, к слову, ни одного дорожного знака не видели.

Спрашиваю у Николая: а какая у него как у водителя самая нелюбимая улица?

— Спасателей, — ответил он. — Там тротуары для пешеходов есть только на очень коротком участке. А так на всем протяжении люди ходят по проезжей части. И пешеходов там немало, хотя жилых домов нет.

Улицу Спасателей в недалеком будущем ждет масштабная реконструкция, и тогда проблема исчезнет. А пока мы по ней ехали, наблюдали, как уворачиваются от машин и взрослые, и дети.

Выехали на улицу Новая Заря в районе детской школы искусств, уже когда стемнело. И здесь сразу увидели проблему, озвученную председателем райисполкома: пешеходный переход, и возле него «слепой» фонарь, практически не освещающий дорогу. А на переходе — силуэт девочки, у которой, к слову, не было фликера.

— Про фликеры надо обязательно напомнить, — говорит Николай. — Это тоже безопасность пешехода. Его отсутствие пешеходу может жизни стоить, а водителю — свободы на много лет. И так, и так — беда.

Пешеходов без фликеров за время нашего своеобразного рейда мы встретили не раз. Причем в таких местах, где наличие этой маленькой вещицы было не просто желательно, а обязательно. Например, у железнодорожного переезда с тальковской стороны. Через него и пешеходных дорожек нет, и фонари в этом месте тоже отсутствуют. А люди ходят.

Но вернемся к Новой Заре. Пока мы ехали в сторону СШ №3, Николай показал мне несколько мест, где пешеходов просто приглашают нарушать правила дорожного движения: на улице несколько тротуаров от жилых домов выходят прямо к проезжей части, а «зебры» там нет. Понятно, что люди в этих местах не сворачивают к ближайшему пешеходному переходу, а нарушают правила дорожного движения. Такая картина, к слову, наблюдается и у железнодорожного переезда с минской стороны. Там тоже тротуары подходят к проезжей части, а «зебры» дальше нет. Тут либо тротуары перепланировать, либо переходы оформить.

Выезжаем на улицу, где возле некоторых пешеходных переходов вообще нет фонарей, — Армейская! И здесь наглядно было видно, что имел в виду Виктор Михайлович Коледа, когда говорил об освещенности пешеходных переходов. В таких местах действительно сложно и пешеходам, и водителям.

Закончилась наша поездка на оптимистической ноте. Свой импровизированный рейд мы завершили на улице Петра Гучка. Здесь на уличных столбах уже сияют светодиодные фонари, от которых достаточно света, чтобы каждый водитель мог видеть каждого пешехода на пешеходном переходе.

— Отлично,— выразил свое мнение Николай, когда мы расставались. — Ждем, когда таким будет весь город.

По такому же хорошо освещенному переходу я пересекала улицу Последовича, когда шла домой. Результат этого дня — понимание, что есть проблемы, но есть и подвижки в их решении. Это — просто жизнь, к которой все мы относимся по-разному. Там, где одни видят плюсы, другие видят минусы. И наоборот. Наше с Николаем маленькое исследование дорожного вопроса это тоже показало.

Наталья ПАРХОМЧИК.