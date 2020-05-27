«МАМА, НЕ ПЛАЧЬ, У НАС ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» — Роме Романову нужна наша помощь

Зинаиде Григорьевне Романовой 61 год. В 40 лет она стала мамой в третий раз и вырастила 3 сыновей. У Ромы, младшего сына Зинаиды Григорьевны, ДЦП. Все эти годы она все отдавала, чтобы помочь ему. Благодаря проведенным операциям и реабилитациям, Рома может ходить, опираясь на трость, учится в колледже на программиста и делает все, чтобы мама им гордилась. Несмотря на то, что Роме уже 20 лет, доктора ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера» дали ему шанс, и проведут 2 операции, благодаря которым его правая рука обретет силу, выпрямится и по прогнозам ничем не будет отличаться от левой. Помогите Роме!

«Я его не отпускала ни днем, ни ночью…»

Рома – третий сын Зинаиды Григорьевны, долгожданный и любимый. Родила она его, когда ей было 40 лет.

– Рома родился на 8 месяце, совсем маленьким, весом 1900 грамм и его сразу у меня забрали, – рассказывает Зинаида Григорьевна. – Никто ничего не говорил. Я думала, не переживу. Только санитарка успокаивала, сказала, что он в кювезе, что хорошенький. Через неделю нас перевели из Светлогорска в Гомель в отделение для недоношенных. Всем молодым мамам что-то говорили, а на меня махнули рукой и сказали: «Ай, ничего страшного, эта мама сама выглядит». Я только в выписке потом увидела, что рекомендован невролог, ЛФК и массаж, а где ж это в деревне взять?

Мама вместе с Ромой вернулась в деревню (д.Полесье Гомельской области, сейчас аг. Полесье), малыш начал быстро набирать вес и хорошо развиваться. Вовремя начал держать головку, переворачиваться, начал ползать, сидеть.

– Первый раз врач к нам приехал в 3,5 месяца, затем в 5 (в остальное время к Роме приходила деревенский фельдшер). Сказали, что Рома ничем не отличается от доношенных детей, что здоровенький, – рассказывает Зинаида Григорьевна.

В 6 месяцев Роме сделали прививки, и через какое-то время мама стала замечать, что головка у сына стала заваливаться на бок, что стал слабенький, начал хуже сидеть.

– Я не понимала даже, думала, что это потому что он недоношенный родился, – вспоминает мама. – А когда уже в год пришли делать прививки, увидели, как головка у него на бок клонится, и сразу отправили нас в больницу.

Там же после обследований Роме поставили диагноз: ДЦП.

– 20 год назад я не знала, что эти буквы обозначают, но поняла что это страшный диагноз. Врач мне все рассказала. Я как вспомню, сколько у меня вылилось слез, я никогда не думала, что вынесу такое горе, что мое сердце вынесет и справиться с этой бедой. Я когда родила Ромку, не ощущала, что мне 40 год, мне казалось, что мне 18. Я его не отпускала ни днем, ни ночью, все не верила, что Господь послал мне такого ангелочка. Но сам Господь только знает, сколько мне пришлось пережить и услышать разговоров. Ведь в городе никто никого не знает, а в деревне – хоть ты на улицу не выходь. Потом, когда точно подтвердился диагноз, врачи уговаривали отказаться от него, ведь уже годы… не справлюсь…, но я даже слушать не стала, просила только Бога дать мне силы.

Чтобы поставить сына на ноги…

Мама стала возить Рому на реабилитацию в Гомель, Минск, копила средства на дорогу. Помогать было некому.

– Я часто плакала, даже временами не было за что купить буханку хлеба, старалась перед Ромкой не показывать слез, он ведь замечал, подпрыгивал как лягушонок и говорил: «Мама, не плачь, у нас все будет хорошо».

После того как в 2012 году умер отец Ромы, Зинаида Григорьевна в одиночку продолжила помогать двум старшим сыновьям, и изо всех сил старалась сделать все, чтобы поставить Рому на ноги.

До 10 лет он не мог ходить, но благодаря операции встал на ноги. Были и другие операции, реабилитации в Трускавце, в Адлере, на которые Рома попал благодаря помощи неравнодушных людей. Именно там, на последней реабилитации в Адлере, медицинские документы Ромы увидел доктор из ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»

– Он посмотрел на Рому, взял в руки его снимки, и сказал, что Ромину руку можно сделать. Сказал, что Роме очень тяжело будет, потому что уже взрослый, но он выдержит и справится, – вспоминает мама.

Роме уже 20 лет. ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера» как и «Школа адаптивной физической культуры Добежиных», куда Рому пригласили на лечение, – это центры, помогающие детям. Но Роме и его маме пошли навстречу и согласились помочь. Со слезами в голосе мама от всего сердца благодарит докторов:

– Рома уже взрослый и все отказываются от него. Помогали пока не было 18, а сейчас ему уже 20, и все отказываются… Хотя ему как и раньше нужна помощь, нужно лечение. Спасибо Господу Богу за добрых врачей, которые помогали Роме раньше, поставили его на ноги, и помогут ему сейчас, выпрямят и вернут к жизни его вторую руку.

О Роме

Рома очень вежливый, очень добрый 20-летний парень, который учится в «Гомельском торгово-экономическом колледже» Белкоопсоюза на программиста. 3 года назад Рома вместе с мамой переехал в Гомель в социальное жилье, поступил на любимую специальность.

– Когда я был маленьким, я смотрел на этот мир совершенно другими глазами, – рассказывает о себе Рома. – Мне хотелось начать ходить, я хотел узнать, как это – быть на ногах.

Сейчас Рома может ходить самостоятельно, опираясь на трость, на небольшие расстояния. До колледжа и назад Рома добирается на такси. Остановка транспорта находится слишком далеко от дома, дойти до нее самостоятельно Роме очень тяжело, как и до самого колледжа. После просьбы Зинаиды Григорьевны о помощи, директор службы такси пошел семье на встречу и сделал большую скидку на проезд, за что мама ему очень благодарна. К сожалению, в связи с тяжелой ситуацией в стране, сейчас платить приходиться в полную стоимость.

– Быть программистом – моя мечта, – рассказывает Рома. – Мне очень нравится программирование, а еще музыка и особенно рисование. Я рисую графику для компьютерных игр.

На вопрос о том, что для тебя самое важное, Рома не задумываясь, отвечает: « Я хочу, чтобы мама мною гордилась».

О маме

Маме Ромы, Зинаиде Григорьевне, уже за 60, на пенсии. Она с сыном одна (папа Ромы умер 8 лет назад). Помощи никакой нет.

– Рома у меня хороший мальчик, – с любовью рассказывает Зинаида Григорьевна о сыне. – Его все любят. Куда бы ни поехали, все за него переживают. Ему тяжело, а он все равно всё сам старается.

У меня одна мечта: чтобы рука у Ромы заработала, чтобы он выучился и нашел вторую половинку. Он взрослый, и я хочу, чтобы у него жизнь сложилась, чтобы женился, чтобы дети были. Если я не доживу, как он сам останется, – плачет мама.

От автора

Искренне хочется выразить глубокое уважение и отдать низкий поклон женщине, которая вырастила троих сыновей, женщине, которая в свои сорок лет, как и в свои 22, с трепетом и любовью ожидала третьего сына, и, несмотря на его тяжелую болезнь и свой возраст, подняла его на ноги в прямом смысле этого слова. Это то чудо, которому можно удивляться, и человек, знакомством с которым можно гордиться. Потому что это подвиг матери.

О помощи

Роме предстоит пройти 2 операции и 2 реабилитации на пути к выздоровлению. Благодаря помощи неравнодушных людей средства на первую операцию Зинаида Григорьевна смогла собрать и 29 июня Рому ждут в ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера». После этой операции ему обязательно необходимо пройти реабилитацию, за которой последует еще одна операция и реабилитация. На обе реабилитации Рому примут в «Школе адаптивной физической культуры Добежиных».

Доктора и реабилитологи детских центров согласились помочь Роме несмотря на его возраст. Мы просим Вас не остаться в стороне и помочь мечтам Ромы и его мамы осуществиться.

Общая стоимость первой послеоперационной реабилитации, второй операции и реабилитации после нее составляет 733200 российских рублей (24668 бел.руб. по курсу НБ РБ на 22 мая 2020 года). Помочь Роме Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Романову Роме:

Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

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Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!