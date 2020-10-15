Мамы лучших спасателей отмечены благодарностями Минского областного управления МЧС

День матери – это прекрасный повод сказать «спасибо» нашим мамам, подарить им тёплые искренние слова, вновь и вновь повторить, как сильно мы их любим.

Сегодня из уст начальника Пуховичского РОЧС прозвучали поздравления мамам, которые воспитали отважных и смелых сыновей, одних из лучших в своей профессии. Алексей Нестерович вручил благодарность от имени руководства Минского областного управления МЧС Ирине Бондаренко, Галине Паречиной и Марине Садовской. Цветы из рук спасателей милым женщинам

стали приятным дополнением в этот день.

Пуховичский РОЧС.