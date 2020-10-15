В трудовых коллективах МЧС информирует 

Мамы лучших спасателей отмечены благодарностями Минского областного управления МЧС

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День  матери – это прекрасный повод сказать «спасибо» нашим мамам, подарить им тёплые искренние слова, вновь и вновь повторить, как сильно мы их любим.

Сегодня из уст начальника Пуховичского РОЧС прозвучали поздравления мамам, которые воспитали  отважных и смелых сыновей,  одних из лучших в своей профессии. Алексей Нестерович вручил благодарность от имени руководства Минского областного управления МЧС Ирине Бондаренко, Галине Паречиной  и Марине Садовской. Цветы из рук спасателей милым женщинам
стали приятным дополнением в этот день.

Пуховичский РОЧС. 

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