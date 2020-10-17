Мамы военнослужащих срочной службы получили благодарственные письма

В военном комиссариате Пуховичского района стало доброй традицией в День матери поздравлять матерей военнослужащих срочной службы, образцово выполняющих свой воинский долг.

В этом году военный комиссар района подполковник Кирилл Барановский вручил благодарственные письма от Вооруженных Сил Республики Беларусь за воспитание добропорядочных граждан и примерных воинов, достойных защитников Отечества двум матерям-пуховчанкам. Это социальный работник ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» Оксана Грималюк, чей сын Дмитрий проходит службу в одной из воинских частей Борисова, и заместитель начальника Пуховичского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Елена Сугак. Ее сын Артем служит в воинской части 2044 в поселке Сосны.

Людмила ЛИТАВОР,

ведущий специалист райвоенкомата.