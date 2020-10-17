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Мамы военнослужащих срочной службы получили благодарственные письма

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Оксана Грималюк и Кирилл Барановский.

В военном комиссариате Пуховичского района стало доброй традицией в День матери поздравлять матерей военнослужащих срочной службы, образцово выполняющих свой воинский долг.

В этом году военный комиссар района подполковник Кирилл Барановский вручил благодарственные письма от Вооруженных Сил Республики Беларусь за воспитание добропорядочных граждан  и  примерных  воинов, достойных защитников Отечества двум матерям-пуховчанкам. Это социальный работник ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района»    Оксана  Грималюк,  чей сын  Дмитрий  проходит   службу в одной из воинских частей  Борисова, и заместитель начальника Пуховичского  РОВД  по  идеологической работе и кадровому обеспечению  Елена  Сугак. Ее сын Артем  служит в воинской  части  2044  в поселке  Сосны.

Людмила  ЛИТАВОР,

ведущий специалист  райвоенкомата.

Кирилл Барановский и Елена Сугак.

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