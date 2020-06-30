Марафон добра на Пуховщине продолжается

Жаркие летние дни несколько ослабили наши переживания по поводу распространения коронавируса. Но пока проблема не решена полностью, и наши медики продолжают бороться за здоровье и жизнь белорусов. Поэтому поддержка наша для них все также важна. Многие пуховчане не остаются равнодушными и стараются помогать медицинским работникам в силу своих возможностей. На днях жительница нашего района Марина Подоляко передала в больницу несколько упаковок памперсов, которым в отделении реанимации, безусловно, нашлось применение.

Если вы хотите поддержать наших медработников, напоминаем вам, что сделать это можно, перечислив деньги на расчетные счета:

расчетный счет BY79 AKBB 3632 0626 0010 8600 0000 (спецсчет) — для юридических лиц;

расчетный счет BY31 AKBB 3642 0626 0010 1600 0000 (благотворительный).