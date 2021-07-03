Марьина Горка отмечает День Независимости

Праздничные мероприятия открыл торжественный митинг, который прошел у памятника, воздвигнутого в центре города честь воинов, партизан и подпольщиков, отстоявших в годы Великой Отечественной войны свободу и независимость нашей страны. Его участники почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к подножию монумента.

О значении Дня Независимости для каждого из нас в своих обращениях говорили председатель районного Совета депутатов Александр Пранович, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Вооруженных Сил Иван Фонов, военный комиссар района Кирилл Барановский, председатель первичной профсоюзной организации учащихся Марьиногорского аграрно-технического колледжа Алексей Зубенко.

Яркими моментами в ходе мероприятия стали музыкальные номера и показательные выступления военнослужащих 5-ой отдельной бригады.

Праздничные мероприятия в городе будут продолжаться на протяжении всего дня.

Наталья ПАРХОМЧИК.