Сельское хозяйство 

Марина  Прокопович: когда работа по душе

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17 лет работает в ОАО “Зазерка”  оператором  машинного доения на МТФ “Узляны” Марина  Прокопович. За прошлый год средний удой молока от коровы  в ее группе (а обслуживает Марина 48 коров) составил 8965 килограммов молока. Это лучший результат не только на этой ферме, но и в сельхозорганизации. Поэтому Марина Михайловна была удостоена высокой чести: за достижение наилучших показателей в сельском хозяйстве по итогам работы за 2020 год она будет занесена на Доску почета Пуховичского района.

По итогам года  МТФ “Узляны” лидирует в хозяйстве по надоям молока в среднем  на корову (6713 килограммов, что на  377 килограммов  больше к предыдущему году).

Марина Михайловна не только лидер по удоям — она еще добилась 100-процентной сохранности телят. В ее группе в прошлом году от 100 коров  получено 100 телят. Это  высокий показатель.

Как известно, чтобы получить такой результат, нужно не только строго соблюдать технологию содержания животных, но и добросовестно относиться к своим обязанностям, любить то,  что делаешь.

— Марина Михайловна шла  к  такому успеху  не один год, — говорит заведующая фермой Татьяна Кавученкова. — Она очень трудолюбивая и ответственная. Труд на ферме нелегкий:  здесь идет беспрерывный технологический процесс. Тот, кто хочет чего-то добиться,   вкладывает в свое дело частичку души и получает результат. Такая наша Марина. А еще она жизнерадостный, позитивный человек и хорошая мама для  четверых своих детей: трех сыновей и  дочери.

Анастасия  ИЮЛЬСКАЯ.

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