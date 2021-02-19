Марина  Прокопович: когда работа по душе

17 лет работает в ОАО “Зазерка” оператором машинного доения на МТФ “Узляны” Марина Прокопович. За прошлый год средний удой молока от коровы в ее группе (а обслуживает Марина 48 коров) составил 8965 килограммов молока. Это лучший результат не только на этой ферме, но и в сельхозорганизации. Поэтому Марина Михайловна была удостоена высокой чести: за достижение наилучших показателей в сельском хозяйстве по итогам работы за 2020 год она будет занесена на Доску почета Пуховичского района.

По итогам года МТФ “Узляны” лидирует в хозяйстве по надоям молока в среднем на корову (6713 килограммов, что на 377 килограммов больше к предыдущему году).

Марина Михайловна не только лидер по удоям — она еще добилась 100-процентной сохранности телят. В ее группе в прошлом году от 100 коров получено 100 телят. Это высокий показатель.

Как известно, чтобы получить такой результат, нужно не только строго соблюдать технологию содержания животных, но и добросовестно относиться к своим обязанностям, любить то, что делаешь.

— Марина Михайловна шла к такому успеху не один год, — говорит заведующая фермой Татьяна Кавученкова. — Она очень трудолюбивая и ответственная. Труд на ферме нелегкий: здесь идет беспрерывный технологический процесс. Тот, кто хочет чего-то добиться, вкладывает в свое дело частичку души и получает результат. Такая наша Марина. А еще она жизнерадостный, позитивный человек и хорошая мама для четверых своих детей: трех сыновей и дочери.

Анастасия ИЮЛЬСКАЯ.