Мария Худая: «Порядочность – основа всех успехов!»

Ветеран недавно отметила свое 80-летие, является одним самых пожилых делегатов Всебелорусского народного собрания и не пропустила еще ни одного заседания. К слову, именно она выступила в числе организаторов первого ВНС и рассмотрения вопроса о Конституции. Кроме этого, Марию Худую можно назвать старожилом белорусского парламента, а еще она Почетный гражданин Минской области.

Экологические вопросы и проблему Чернобыля Мария Николаевна знала хорошо. И, видя непростую экономическую ситуацию в то время, безусловно, нужно было принимать какие-то меры. В парламенте председателем Верховного совета тогда был Семен Шарецкий, и их взгляды с Марией Николаевной, которая была депутатом и членом Постоянной Комиссии Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь по проблемам Чернобыльской катастрофы, экологии и природопользованию, разошлись коренным образом. Мария Николаевна пыталась убедить Шарецкого подготовить материалы для Конституции. Для этого собирали Президиум Верховного Совета, но председатель отказался участвовать в нем.

– Мы подготовили все замечания, которых у меня было предостаточно еще после моего председательства в Минском областном комитете по экологии. Обсудили их всей Комиссией и все то, что мы предложили в Конституцию, было принято. То есть разногласия в парламенте были, и я одна из первых, кто стал защитником проведения первого Всебелорусского народного собрания, – рассказывает Мария Николаевна Худая.

Для Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в феврале, делегат также подготовила предложения.

– Одним из важных вопросов, считаю, подготовку кадров из числа учащейся молодежи на всех уровнях. С учетом всех требований, которые ставят теперь на местах сельские и областные советы, к направлению на учебу все-таки надо подходить более серьезно. И если сегодня молодой человек, получивший среднее образование, себя хорошо зарекомендовал как общественник, почему не дать ему целевое направление? Мой общий рабочий стаж, без общественной нагрузки, составляет 50 лет. Из своего жизненного опыта я убедилась, особенно в те времена, когда не было кадров, что молодежь необходимо направлять. И я подбирала тех ребят, чьи родители хорошо работали. Именно родительский пример на них влиял, и они также старались качественно выполнять свою работу. А еще личный пример руководителя! Порядочность – основа всех успехов! Если человек добросовестно относится к труду и к людям, он всегда будет услышан, но любое свое решение еще должен уметь обосновать, – говорит Мария Николаевна.

По ее мнению, многое зависит от того, как построена работа с людьми на местах, в трудовых коллективах.

–- Когда я стала руководителем и нужно было набирать кадры, а я, допустим, не слишком хорошо знала претендентов, то подключала заслуженных людей – участников войны, передовиков производства, руководителей. И когда кандидаты приходили на беседу к этому авторитетному человеку, после этого у молодых специалистов тоже появлялась ответственность. У всех нас есть недостатки, но важно увидеть за ними главное. И, если потом мнение заслуженного человека по той или иной кандидатуре совпадало с моим, если мы видели и положительные, и отрицательное стороны, тогда мы были уверены в будущем работнике . Нам и сейчас нужно создать похожие комиссии из заслуженных людей, с которыми проходили бы встречи и беседы. Чтобы решения по каждому конкретному кадру не принимались автоматически. Нужно больше внимания уделить кадровой подготовке!

Второе предложение Марии Николаевны Худой касается патриотического воспитания детей и молодежи в целом.

– Говорят, что мы сегодня слабо проводим работу по воспитанию патриотизма? А чем плоха была пионерская организация? Она учила любить свое Отечество, свою землю, уважительно относиться к людям труда. Быть примером во всем. Разве это плохо? Нивелирована роль общественных организаций – Союз офицеров Беларуси, Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане. А ведь силовики, которые там состоят и прошли настоящую войну, они перед детьми выступят лучше любого педагога.– уверена делегат. – Раньше была высшая партийная школа, где преподавали марксизм-ленинизм. А какую идеологию мы проводим сейчас? Сказать, что у нас ее совсем нет, наверное, так нельзя. Но на примере этих президентских выборов в августе мы убедились, что пробелы есть. Даже некоторые госслужащие, которые получили большие портфели и построили дачи, не очень-то поддержали предложение, которое высказывал Александр Григорьевич Лукашенко о том, что надо при Академии управления Президента создать институт идеологии. И действительно, кадры-то для такого института не подготовлены! И здесь не виноваты только одни чиновники, это общая проблема. СМИ также не уделяли должного внимания идеологическому воспитанию.

Еще одна проблема, которую наблюдает Мария Николаевна, — слабая трудовая нагрузка учеников.

– Нужно организовывать молодежные экологические форумы, участки цветников на школьных приусадебных участках. Чтобы школьники могли подводить итоги исследования, а дети там работали, что-то выращивали. Раньше учащиеся много трудились и их заставляли родители. Выезжали с классом на уборку картофеля и свеклы. Теперь же на смену всему этому пришел Интернет, компьютеры! Молодежи не хватает живой работы на земле, тогда она будет любить ее и уважать тех, кто работает в поле.

Наша справка

Мария Николаевна Худая родилась в 1940 году в селе Секеричи. Член КПСС.

Окончила Белорусскую сельскохозяйственную академию (бухгалтер-экономист), Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева (преподаватель сельскохозяйственного техникума), Минскую высшую партийную школу (политолог).

Работала главным бухгалтером, главным экономистом, заместителем председателя колхоза «Ленинский шлях», председателем колхоза «1 Мая» Несвижского района Минской области, начальником Несвижского районного управления сельского хозяйства, председателем Несвижского райисполкома, первым секретарем Несвижского райкома, председателем Минского областного комитета экологии.

Избиралась депутатом Верховного Совета Белорусской ССР 8-ого созыва, депутатом Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва, Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь второго и третьего созывов.