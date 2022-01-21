Маркевич: главная цель Основного закона — благосостояние каждого белоруса

Диалоговая площадка по обсуждению изменений и дополнений Конституции с участием руководителей учреждений культуры прошла на базе Столбцовского районного центра культуры. Об этом корреспонденту БелТА сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

«Встречи с людьми всегда очень важны по своей сути, потому что мы сверяем позиции, беседуем о насущных делах, существующих проблемах, анализируем, насколько стремительно движемся вперед, решаем западающие вопросы. Поэтому очень важно всегда быть в гуще событий и сверять нашу работу с коллегами, — сказал министр культуры Анатолий Маркевич. — Сфера культуры является флагманом по очень многим вопросам, всегда находится в центре событий, ведь ни одно мероприятие не обходится без работников нашей сферы».

Единый день информирования прошел на тему «Конституция Республики Беларусь как основа единства нации и сохранения исторической памяти народа». «Очень активно в этом направлении ведется работа в масштабах всей страны. Приятно, что люди откликнулись на предложения, которые прозвучали от Конституционной комиссии. Около 7 тыс. обращений поступило со всей страны по проекту Основного закона. Нужно отметить, что абсолютное большинство из них — конструктивные замечания и предложения. В целом концептуальные подходы одобряются нашим обществом», — подчеркнул глава ведомства.

«Безразличных людей быть не должно ни в коем случае, поскольку при принятии обновленной Конституции нам предстоит дальше жить, строить независимое суверенное государство. Поэтому мы обязаны услышать каждого и опять же сверить свои позиции. Уверен, что мы услышим друг друга», — считает он.

Говоря об основных посылах документа, Анатолий Маркевич обратил внимание на незыблемость приоритета социальной политики: «Модель социального государства подразумевает именно перераспределение всех материальных благ на принципах справедливого подхода, то есть самая главная цель — благосостояние каждого человека. Мы прекрасно видим, что в обновленной Конституции основные принципы социального государства абсолютно сохранены, а также определена мера ответственности граждан. Помимо всех прав, которые есть, существующих свобод, мы должны четко понимать принадлежность каждого из нас в вопросах развития страны».