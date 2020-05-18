Марки с психотропом выявили минские таможенники в одном из почтовых отправлений

Кинологической службой Минской региональной таможни при проведении досмотра одного из международных почтовых отправлений в пункте таможенного оформления «Аэропорт Минск-2» обнаружено опасное психотропное вещество – лизергид. Посылка с психотропом следовала из стран Евросоюза в адрес жителя Минска.

В отправлении находился фрагмент цветной перфорированной бумаги, пропитанный, предположительно, лизергидом.

Материал изъяли и направили на экспертизу в Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь, где предположения таможенников были подтверждены.

Лизергид — опасное психотропное вещество, вызывающие галлюцинации с закрытыми и открытыми глазами, изменение сознания, изменение восприятие времени и психические расстройства.

По данному факту Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий таможенниками задержан получатель психотропа. Дело передано в Управление Следственного Комитета Республики Беларусь по г. Минск.

Минская региональная таможня.