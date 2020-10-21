Маска в кармане — соблюдаются ли на торговых объектах города рекомендации Минздрава

— У меня есть маска. Она в кармане (в сумке, в кабинете, в столе)…

Выбирайте любой понравившийся вариант из ответов, которые услышали члены рейдовой бригады в составе работников районного центра гигиены и эпидемиологии и районного исполнительного комитета во время проверки торговых объектов на предмет выполнения рекомендаций Минздрава Республики Беларусь по профилактике заражения коронавирусом. Как видите, выбор-то, на самом деле, небольшой. К сожалению, многие просто игнорируют эти рекомендации, хотя, на мой взгляд, они давно должны стать обязательными требованиями в условиях невведения жестких карантинных мер.

— Министерством здравоохранения разработаны как общие, так и специфические рекомендации для отдельных видов деятельности, — поясняют помощники врача-гигиениста центра гигиены и эпидемиологии Елена Маслова и Екатерина Тумилович. — На объектах торговли и рынках мы должны видеть, что продавцы и другие работники не только обеспечены средствами защиты и антисептиками, но и пользуются ими, что на этих объектах обеспечена возможность социального дистанцирования, не допускается скопление народа, проводится информирование покупателей о необходимости соблюдения дистанции и использования средств защиты (масок и перчаток). В каждом торговом объекте должен быть доступ к антисептикам, чтобы любой человек после контакта с предметами и поверхностями мог обработать руки. Кроме того, мы должны видеть, что проводится регулярная уборка помещений и дезинфекция ручек, корзин, тележек и т.п.

Требования вроде понятные и вполне выполнимые. Но…

Это «но» началось сразу, как только мы остановились возле городского рынка. У продавца в палатке с выпечкой (ЧТУП «КрангМаркет») и маска, и перчатки оказались в наличии, но нетронутыми лежали где-то под прилавком. Специально для нас их извлекли и надели.

В магазине «Копеечка» кассир была, как и положено, в маске, но без перчаток. Посетители по поводу масок вообще не переживали: во всем магазине, пожалуй, только мы и были в них. Антисептик народ также обходил стороной, хотя бутылка стояла на входе в зал. Дистанцирование по весне было обозначено линиями на полу. Однако краска уже поизносилась. Директору магазина были сделаны замечания и по соблюдению режима уборки помещений.

Затем мы заглянули непосредственно на рынок. Нашли для начала контролирующего порядок человека — билетного кассира. Ее маска сиротливо лежала на столе и защищала от коронавируса это вполне себе «неболезненное» изделие, но никак не самого кассира, работающего с людьми и среди людей.

Все вместе мы прошлись по рядам и убедились, что коронавирус, по мнению практически всех продавцов, на нашем рынке «не летает». И даже группа риска из пожилых продавщиц собственного урожая не беспокоилась о своем здоровье. Подслушав мои возмущения по этому поводу и безошибочно определив цель нашего нахождения на рынке, небезразличная покупательница попросила заглянуть с проверкой в крытый павильон, где торгуют мясными и молочными изделиями. Женщина была возмущена несоблюдением продавцами простейших требований профилактики. Правда, оказалось, что ходим мы медленнее, чем разносятся новости о проверках. К нашему приходу все продавцы выглядели вполне себе защищенными и уважающими покупателей. Значит, средства защиты на время оставили «беззащитными» сумки и карманы.

А вот в магазине «Олимп» картина нас порадовала. Очевидно, что и о работниках, и о покупателях здесь подумали. Антисептик — у входа, маска — на продавце. А продавец — за защитным экраном.

В комбинате бытового обслуживания работники также встретили нас экипированными. Но им-то как иначе, ведь сами же маски и отшивают?! Тут и защита, и реклама товара. Прямо в КБО можно купить в любой момент многоразовую маску любого размера и любой расцветки.

Следующий визит мы нанесли в микрорайоне «Крыница». Это был торговый ларек УП «Кэролайнвэст» на улице Чапаева. На первый взгляд, в магазине порядок, на продавце — маска. Но нет разметки для дистанцирования, и вместо антисептика в бутылку была налита какая-то странная жидкость без запаха вообще. Что это, продавец не знала, хотя должна была. Все документы и дополнительные антисептики на случай необходимости замены — в закрытом кабинете директора, который не бывает на месте ежедневно. Не оказалось и других необходимых документов на товары. А вот просроченные продукты работникам центра гигиены найти не составило труда.

В других торговых павильонах на улице Чапаева картина была классическая: маски и антисептики защищали карманы и столы.

Грустно. Очень грустно наблюдать за тем, как несерьезно и безответственно относятся люди к складывающейся на сегодняшний день обстановке с коронавирусом. Цифры, которые озвучивает Минздрав, говорят о том, что идет подъем заболеваемости. И уже практически каждый человек (я уверена) наверняка знает в своем окружении людей, которых не обошла болезнь.Тогда почему, объясните, мы так наплеватель-ски относимся к собственным мерам безопасности и вообще не думаем о том, что можем стать источником заражения окружающих людей?

Можно предположить, что рядовые работники чего-то не понимают, но ведь есть руководители, которые просто обязаны быть сознательными уже потому, что получили необходимые рекомендации и знают обо всех требованиях? Где их ответственность? Где их сознательность? К слову, думая о ней, я поняла в эти дни, что сознательность уже давно не философское понятие. Оно материальное: зависит исключительно от нежелания получить штраф. Тогда, быть может, выход в том, чтобы за халатность наказывать? А как иначе, если речь идет о жизни и здоровье? И пусть оно в первую очередь в наших руках, хотелось бы видеть вокруг среду, позволяющую человеку быть защищенным…

Елена ШАНТЫКО.