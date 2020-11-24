Маски придется носить до завершения эпидемического процесса — Минздрав

Масочный режим и социальное дистанцирование придется соблюдать до тех пор, пока не пойдет на спад заболеваемость. Об этом заявил в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщает БЕЛТА.

Главная задача региональных штабов по реагированию на COVID-19 — объединить кадровые, материальные, иные ресурсы. По мнению Дмитрия Пиневича, эта задача, которая решается под руководством глав регионов, выполнена успешно. «Вторая задача — работа по отклонениям. Это замечания, которые есть. Региональные штабы уже провели первый срез. Но эти замечания оперативно устраняются в ходе работы наших мониторинговых групп или максимум на следующий день. В большей степени, наверное, связаны с тем, что заболевших стало больше по сравнению с весенней волной. Это вносит некоторые коррективы, но некритичные, — сказал Дмитрий Пиневич. — Второй компонент — есть момент выгорания персонала».

Также он дал оперативную информацию о ситуации с заболеваемостью в разных областях страны. «Наверное, на пике уже Гродненский регион и, будем надеяться, Минский регион. Продолжают прирастать Гомель, Витебск и Могилев. А наиболее медленно прирастает Брестская область». Отставание Брестской области от остальных медик связывает с тем, что там позже завершилась первая волна коронавируса. «Законы эпидпроцесса никто не отменял: регионы, которые весной «не отыграли» в полной мере, стартовали раньше по осени. Те, кто были в большей степени, как Витебский и Брестский регионы, позже вступили во вторую волну. Все это укладывается в наши прогнозы. Это не говорит о том, что мы должны расслабиться в этом процессе. Как раз наоборот», — пояснил Дмитрий Пиневич.

Он подчеркнул: в этой ситуации самое главное — обеспечить управляемость процесса путем постоянного мониторинга и оперативного реагирования. Благодаря тому, что прогнозы подтверждаются, делать это проще.

Маски белорусам придется носить, пока не закончится эпидемический процесс. «Это респираторный этикет. Эпидемический процесс идет по своим законам. Их достаточно сложно обойти. Поэтому масочный режим и социальное дистанцирование до завершение эпидпроцесса, как минимум до начала, так скажем, падения уровня заболеваемости, должны соблюдаться. А в целом, может, до июня», — заключил Дмитрий Пиневич.

Источник: БелТА