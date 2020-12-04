Мастер леса  Светлоборского лесничества успешно выступает на соревнованиях среди  вальщиков леса

Он завел бензопилу и дал ей некоторое время прогреться, увеличивая обороты. Когда пила зазвучала нужным тембром, приступил к тренировке… Мастер леса Светлоборского лесничества Пуховичского лесхоза Михаил Попович является кандидатом на участие в международных соревнованиях среди вальщиков леса в составе юниорской сборной нашей республики. А недавно Михаил вошел в число победителей конкурса профессионального мастерства «Мастер Минской области-2020».

Михаил стал осваивать специальность вальщика леса на профессиональном и спортивном уровне во время учебы в Полоцком государственном лесном колледже, а сейчас продолжает учебу в Белорусском государственном технологическом университете по специальности инженер лесного хозяйства. Учится заочно, продолжая выполнять работу в должности мастера леса в Светлоборском лесничестве. В том самом, где во время производственной практики познакомился с коллективом и зарекомендовал себя грамотным специалистом и старательным работником.

В свои двадцать лет он, по отзывам лесничего Павла Фанзеля, хорошо справляется с должностными обязанностями по организации практически всех основных дел в лесничестве: обеспечение охраны леса от пожаров, защита его от самовольных порубок, выявление очагов заражения стволовыми и другими вредителями, проведение санитарных рубок, посадка лесных культур и уход за ними.

При всей занятости на работе и в учебном процессе Михаил не оставил тренировки по повышению мастерства вальщика леса, хотя на соревнованиях он не раз уже показывал высокие результаты. Еще во время учебы в колледже на международных соревнованиях, в которых принимали участие команды 5 стран, занял третье место в индивидуальном зачете и первое — в общекомандном.

В сентябре текущего года на областных соревнованиях с участием представителей лесхозов Минщины занял первое место среди юниоров (в возрасте до 24 лет).

В статусе юниора Михаил Попович был приглашен на тренировочные сборы кандидатов в сборную республики, которые проходили в середине ноября на базе Белыничского лесхоза.

Тренироваться в свободное от работы время молодой специалист может непосредственно и в своем лесничестве, на хозяйственном дворе которого имеется тренировочная площадка со специальным стендом и заготовленными бревнами. Здесь и на лесосеках Михаил оттачивает мастерство по всему комплексу спортивного состязания вальщиков, в который входят такие виды соревнований, как валка дерева, монтаж пильной цепи, раскряжевка комбинированным резом, точность распиловки, обрезка сучьев.

Наблюдая за его тренировкой, я поинтересовался, для чего бревно, установленное на стенде, окрашено в разноцветные полосы. Михаил объяснил, что по условиям соревнований, раскряжевка комбинированным резом осуществляется сначала под заданным углом пропилом снизу вверх до красной полосы включительно, а затем пропил завершается сверху вниз, начиная с зеленой зоны до момента, пока диск не упадет на землю.

К слову, когда за считанные секунды Михаил сделал пропил и диск упал на землю, срез бревна был гладким и ровным — свидетельство высокого мастерства.

Андрей МАЗАНИК.