Мастерская детских праздников «Пим-Пим» сделает зимние каникулы незабываемыми

⚡⚡⚡🌨🌨Внимание жителей Марьиной Горки🌨🌨⚡⚡⚡

🎄В этом году мастерская детских праздников «Пим-Пим» https://vk.com/pim_pim_prazdnik приготовила для Вас самые классные👍, модные и разнообразные праздники💥, которые сделают каникулы Ваших детей незабываемыми :

❄Волшебные домашние поздравления❄

» Зимние секреты Деда Мороза и Снегурочки»

Супервесёлая игровая программа для деток 3-7 лет 🌨

«Снежные забавы деда Мороза🎅»

(группы до 20 человек, Антикафе ДК Марьина Горка)

⚡Самая модная тусовка для детей 8+

» Новогодний TikTok»

(группы до 20 человек, Антикафе ДК Марьина Горка)

Большой Новогодний праздник ❄

» СПАСТИ НОВЫЙ ГОД!»

в ресторане «Спадчына» 27 декабря в 12.00

Зажигательные корпоративы с самыми харизматичными Дедом Морозом и Снегурочкой!!!

🎟Предварительный заказ билетов обязателен!!!

☎Тел (044)7574290 или ЛС

✉https://instagram.com/pimpim.animator

✉https://vk.com/pim_pim_prazdnik