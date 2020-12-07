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Мастерская детских праздников «Пим-Пим» сделает зимние каникулы незабываемыми

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⚡⚡⚡🌨🌨Внимание жителей Марьиной Горки🌨🌨⚡⚡⚡

🎄В этом году мастерская детских праздников «Пим-Пим» https://vk.com/pim_pim_prazdnik приготовила для Вас самые классные👍, модные🧨и разнообразные праздники💥, которые сделают каникулы Ваших детей незабываемыми🥳:

❄Волшебные домашние поздравления❄
» Зимние секреты Деда Мороза и Снегурочки»

Супервесёлая игровая программа для деток 3-7 лет 🌨
«Снежные забавы деда Мороза🎅»
(группы до 20 человек, Антикафе ДК Марьина Горка)

⚡Самая модная тусовка для детей 8+
» Новогодний TikTok»
(группы до 20 человек, Антикафе ДК Марьина Горка)

Большой Новогодний праздник ❄
» СПАСТИ НОВЫЙ ГОД!»
в ресторане «Спадчына» 27 декабря в 12.00

Зажигательные корпоративы с самыми харизматичными Дедом Морозом и Снегурочкой!!!

🎟Предварительный заказ билетов обязателен!!!
☎Тел (044)7574290 или ЛС
https://instagram.com/pimpim.animator
https://vk.com/pim_pim_prazdnik

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