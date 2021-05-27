МЧС напоминает о безопасности на летних каникулах

Впереди школьные каникулы. Период, когда детвора будет располагать изобилием свободного времени, чаще находится на улице и оставаться без постоянного присмотра взрослых. В эти месяцы на повестке дня особенно остро встаёт вопрос предупреждения случаев детского травматизма, ведь в подростковом возрасте для мальчишек и девчонок характерна любознательность, большая подвижность, эмоциональность и порой недостаток жизненного опыта.

Безусловно, на сегодняшний день, невозможно постоянно находится рядом со своим малышом, но и никогда не будет лишним напомнить чаду основные правила безопасности.

Так, во дворах особую опасность представляют осколки острых стёкол и оставленные без присмотра предметы, открытые люки и подвалы, строительные площадки, а также проезжая часть.

При походах в лесную и парковую зону для ребёнка чреватыми жизни будут укусы насекомых, несъедобные грибы и ягоды, дикие собаки или змеи, а также разговоры и походы с незнакомыми людьми.

Кроме того летом немалую настороженность представляют собой водоёмы. Отсутствие контроля взрослых, неожиданные судороги, сильные течения и водные игрища, неимение специальных жилетов или нарукавников – всё это может привести к беде.

Наряду с этими угрозами, дома для детворы могут представлять опасность неисправные электроприборы, газовые конфорки, спички и зажигалки, острые предметы, медикаменты и бытовая химия, открытые окна и незапертые входные двери.

МЧС напоминает родителям! Если вы слишком заняты своими делами или у вас много хлопот – попросите родственников, друзей или соседей присмотреть за своим чадом. Объясните сыну или дочери, какую опасность в себе таит тот или иной предмет и как необходимо себя вести в случае нештатной ситуации. Поясните малышу, что в любой ситуации стоит сохранять спокойствие и звонить в МЧС по телефонам 101 или 112!