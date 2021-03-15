МЧС предупреждает: Весенний  лед таит  опасность!

С наступлением тепла на реках и озерах начинается таяние льда. Солнечные лучи и туман делают его рыхлым и хрупким. Необходимо помнить, что весенний лед очень ломкий, хоть и не выглядит таковым, поэтому выходить на него не следует.

— Главный совет — по возможности избежать посещения водоемов в весенний период, — комментирует первый заместитель начальника Пуховичского РОЧС Антон Лашук. — Если же вы там оказались, то нужно быть максимально внимательным и осторожным. Идти можно только по чистому прозрачному льду: он будет наиболее крепким. Самый тонкий лед всегда у берегов и там, где есть какая-либо растительность.

Особое внимание родители и педагоги должны уделить детям: они выходят на лед, не осознавая, что он таит опасность, а, провалившись, начинают паниковать, причем и те, кто провалился, и те, кто находится рядом.

Правила поведения, если вы провалились под лед:

— не паниковать;

— избавиться от лишних вещей: портфель, сумка, пакет в руках;

— спокойно, не делая резких движений, постараться выбраться на поверхность в сторону более крепкого льда. Для этого необходимо опереться локтями о лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постараться забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащить вторую ногу и быстро выкатиться на лед;

— звать на помощь;

— добравшись до безопасного места, избавиться от воды, пропитавшей одежду, и постараться согреться, если позволяет погода, если есть возможность разжечь костер или рядом оказались люди. Если ничего этого нет, то единственное, что вы можете сделать, — это просто вываляться в снегу (снег впитывает излишки воды и способствует быстрому образованию ледяной корочки на одежде, которая будет защищать вас от продувания ветром).

Как оказать помощь провалившемуся под лед человеку:

— немедленно сообщите в службу МЧС;

— протяните человеку веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство;

— не подходите при этом к полынье, а ползите по льду;

— после того, как пострадавшего удалось достать из воды, обогрейте его любыми доступными способами.

Елизавета ГУЛЬМАТОВА.