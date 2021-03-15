МЧС информирует Общество 

МЧС предупреждает: Весенний  лед таит  опасность!

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С наступлением тепла на реках и озерах начинается таяние льда. Солнечные лучи и туман делают его рыхлым и хрупким. Необходимо помнить, что весенний лед очень ломкий, хоть и не выглядит таковым, поэтому выходить на него не следует.  

— Главный совет — по возможности избежать посещения водоемов в весенний период, — комментирует первый заместитель начальника Пуховичского РОЧС  Антон  Лашук. —  Если же вы там оказались, то нужно быть максимально внимательным и осторожным. Идти можно только по чистому прозрачному льду: он будет наиболее крепким. Самый тонкий лед всегда у берегов и там, где есть какая-либо растительность.

Особое внимание родители и педагоги должны уделить детям: они  выходят на лед, не осознавая, что он таит опасность, а, провалившись, начинают паниковать, причем и те, кто провалился, и те, кто находится рядом.

Правила поведения, если вы провалились под лед:

— не паниковать;

— избавиться от  лишних  вещей:  портфель, сумка, пакет в руках;

— спокойно, не делая  резких  движений,  постараться  выбраться на поверхность в сторону более крепкого льда. Для этого необходимо опереться локтями о  лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постараться забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащить вторую ногу и быстро выкатиться на лед;

— звать на помощь;

— добравшись до безопасного места, избавиться от воды, пропитавшей одежду, и постараться согреться, если позволяет погода, если есть возможность разжечь костер или рядом оказались люди. Если ничего этого нет, то единственное, что вы можете сделать, —  это просто вываляться в снегу (снег впитывает излишки воды и способствует быстрому образованию ледяной корочки на одежде, которая  будет  защищать вас от  продувания  ветром).

Как оказать помощь провалившемуся под лед человеку:

— немедленно сообщите в службу МЧС;

—  протяните человеку веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство;

— не подходите при этом к полынье, а ползите по льду;

— после того, как пострадавшего удалось достать из воды, обогрейте его любыми доступными способами.

Елизавета   ГУЛЬМАТОВА.

 

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