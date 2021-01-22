Стартовал новый конкурс от МЧС

C целью привлечения внимания общественности к проблеме возникновения пожаров и гибели людей от них вследствие неосторожного обращения с огнем, нарушений правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детской шалости с огнем и в рамках республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!» пройдёт смотр-конкурс «Наш безопасный дом (квартира)».

В Конкурсе могут принять участие как граждане Республики Беларусь, так и граждане других государств, без возрастных и прочих ограничений, проживающие в частном доме или квартире. Приветствуется участие семей в полном составе. Допускается участие как в отдельной номинации, так и в нескольких.

Для участия в конкурсе на выбор необходимо подготовить фотографии (количество – до 8 шт.) или видеоролик (длительность – до 01:30 мин.) со своим проектом «Наш безопасный дом (квартира)» в одной или нескольких номинациях.

Конкурс проводится в 2 этапа:

1 этап – районный. Срок проведения – с 18 января по 12 февраля 2021. Участники конкурса предоставляют в Пуховичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям заявки на участие и фотографии или видеоролики со своими проектами в рамках конкурса в каждой номинации.

2 этап – городской. Срок проведения – с 15 по 19 февраля 2021.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

— «Это безопасный дом – наведён порядок в нём!»;

— «Сделай мамы, папы дом – с безопасным очагом!»;

Номинация «Это безопасный дом – наведён порядок в нём!»

Участникам необходимо представить свой проект (в виде фотографий или видеоролика) обеспечения безопасности в своём доме (квартире).

В данном проекте необходимо показать, как в доме (квартире) соблюдаются правила безопасности: работа отопительных приборов, электропроводки, наличие автономных пожарных извещателей и др.). Хозяева частных домов дополнительно могут продемонстрировать свой подход к обеспечению безопасности на придомовой территории. Также участники могут реализовать свои проекты по принципу «До и после». В этом случае им необходимо показать не только конечный результат, но и наглядно продемонстрировать, как они его достигли. Отдельно можно акцентировать внимание на обязанностях каждого члена семьи в обеспечении безопасности в доме, а также их на личном вкладе в данный процесс.

Номинация «Сделай мамы, папы дом – с безопасным очагом!»

Участникам необходимо показать, какую помощь они оказывают своим престарелым родителям в обеспечении безопасности в домовладении (квартире). В презентации можно отразить основные источники опасности,

имеющиеся в доме (квартире) у престарелых родителей, как обеспечивается безопасность в их доме, какой вклад в этот процесс вносят сами дети. В этой номинации также можно реализовать свои проекты по принципу «До и после».

Также в данной номинации участники могут представить свой проект в виде челленджа. Например, первый участник оказывает помощь престарелым родителям (дедушке, бабушке) по дому (оборудовать печь предтопочным листом, заштукатурить трещины, побелить дымоход и т.д.) и затем передаёт второму участнику фото или видеопослание с заданием «Я помог своим родителям (дедушке, бабушке), а ты?». В свою очередь, второй участник должен оказать помощь родителям и передать новое задание третьему участнику.

Победителям конкурса в номинациях присваивается звание «Создатели безопасного дома (квартиры)». Организаторы конкурса вправе учреждать дополнительные номинации и специальные призы, проводить открытое интернет-голосование в официальных группах МЧС в социальных сетях, победитель которого награждается «Призом зрительских симпатий».

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и ценными подарками от организаторов.

Итоги конкурса освещаются на сайте МЧС 112.by, в социальных сетях и редакциями областных (районных) средств массовой информации.

Приглашаем всех желающих принять участие! Присылайте свои работы на электронную почту puhovichi.rochs@mail.ru с пометкой «Наш безопасный дом (квартира)» и с указанием контактного номера для обратной связи.

Победители получат дипломы и ценные подарки от организаторов конкурса.