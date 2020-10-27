Медали и новая форма —юные футболисты команды «Август-Бел» получили заслуженные награды

В спортивной жизни нашего предприятия произошло очень важное для юных футболистов событие: состоялось вручение наград команде-победителю зимнего турнира Детской футбольной лиги города Минска (воспитанники тренера Ивана Бартошевича — мальчики 2007 года рождения) и вручение ее игрокам от завода комплектов новой спортивной формы.

Торжественное мероприятие прошло в актовом зале СШ №1 поселка Дружный. В нем собрались воспитанники и самые активные родители двух групп тренера: старшей (чтобы, наконец, получить завоеванные награды), и младшей (мальчики 2010-2011 года рождения): для награждения лучшего игрока команды в турнире.

Вручение наград затянулось из-за того, что завершать эти соревнования пришлось гораздо позже первоначального графика из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

И вот награды прибыли. Ведущий этого маленького торжества Виктор Кучинский и тренер Иван Бартошевич по очереди вызывают на сцену героев дня. Сначала награда вручается лучшему игроку младшей команды — Александру Онищенко. А следующая настоящая минута славы — для Артема Иваненко, капитана старшей команды. Он получает сразу два приза: как лучший игрок команды и как лучший бомбардир турнира. Ребята ему дружно аплодируют: заслужил.

Затем на сцену приглашается вся его команда, ставшая победителем зимнего первенства. Начальник отдела физической культуры и спорта Александр Гвоздев вручает кубок победителя турнира капитану, а каждому игроку — «золотую» медаль.

А новенькая форма, в которую ребята нарядились перед торжеством, — желанный подарок от завода. Ребята горды и счастливы и, кажется, готовы сейчас же ринуться в бой за новыми победами, чтобы еще раз доказать заводу, что не зря занимаются в секции, а также показать тренеру, что его наставления и уроки отлично усвоены, ведь на самом деле для них его скупая похвала — лучшая награда, а отстранение от тренировок — самое серьезное наказание. Кстати, вот что говорит об этом мама одного из футболистов:

— Хочу выразить слова благодарности отделу физической культуры и спорта и лично тренеру по спорту Ивану Александровичу Бартошевичу за его профессионализм и педагогический талант. За то, что наши дети не «прокуривают вечера» на лавках, не просиживают возле компьютеров в социальных сетях, а с нетерпением ждут каждой тренировки по футболу, несмотря на любую погоду. Спасибо за безупречную организацию выездных соревнований, где ребенок чувствует себя звеном единой команды, в составе которой может отпраздновать победу или ощутить горечь поражения. Может, не все согласятся с такими методами воспитания, но для моего ребенка потенциальная вероятность запрета посещения футбольных тренировок и соревнований — это, пожалуй, один из самых основных стимулов хорошо учиться, навести порядок в комнате, помочь в каких-то домашних делах.

И отдельно выражаю огромную благодарность руководству предприятия за закупленную и выданную детям форму. В нынешнее время, когда ребенка трудно чем-то удивить, поверьте, такой радости и гордости в глазах, когда он надевает спортивный костюм фирмы «Август», я не видела давно.

Вот такие футбольные радости.

Анна ТРУБЧИК,

собственный корреспондент ЗАО «Август-Бел».