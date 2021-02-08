Медики рассказали, почему согласились на вакцинацию

— Я хочу защитить себя и своих близких… Такой ответ на вопрос о причинах, побудивших пройти вакцинацию в первые дни после ее начала, давали мне все медработники. Наверное, ожидать другого в принципе не стоило, потому что иных причин так сразу и не назовешь. Тем более, если речь идет о медиках, которые из первых уст знают, что такое коронавирус и как протекает болезнь, защититься от которой или хотя бы гарантировать более легкое ее течение в случае заражения — задача для всего человечества.

Те же слова сразу после прививки сказали и работники Пуховичского центра гигиены и эпидемиологии Елена и Юрий Соколовы.

— Я работаю заведующей отделением профилактической дезинфекции, а муж — водитель, — говорит Елена Соколова. — Мы ежегодно прививаемся от гриппа, поэтому ничего особенного в том, чтобы сделать прививку, не видим. Страх? Он скорее перед болезнью. Мы ежедневно сталкиваемся с большим количеством людей, бываем на предприятиях, где проводим дезинфекцию, обрабатываем машины скорой помощи после перевозки больных с коронавирусом. А дома нас ждет семья, которая недавно пополнилась двумя внучками, родившимися в семьях наших сыновей с разницей буквально в 20 дней. Теперь главная задача — уберечь родных людей от болезни и иметь возможность без опаски общаться с ними.

Перед прививкой нас всех осмотрел врач. Каждому измерили температуру, сатурацию, давление, сделали анализ крови. Дали разрешение на вакцинацию. После прививки мы задержались в поликлинике еще на полчаса, чтобы убедиться, что все хорошо. Так и было. Собственно, ничего необычного мы не почувствовали. Надеемся на то, что вакцина поможет нам защититься от коронавируса.

На следующий день супруги Соколовы с утра были на работе и собирались на выезд на район. Говорят, что чувствуют себя прекрасно. Никаких побочных реакций на тот момент не было вообще.

— Я понимаю как врач, насколько важно каждому, кто не имеет противопоказаний для прививки, сделать ее, — говорит главный санитарный врач района Елена Пархимчик. — Я и сама сделаю прививку, как только смогу получить допуск. Скептикам всегда привожу пример: задумайтесь на минуту о том, как мы вакцинируем своих детей. Первую прививку от вирусного гепатита В новорожденный ребенок получает в первые 12 часов жизни. На третий-пятый день — от туберкулеза, в 2,3,4 месяца — комплексная прививка АКДС против самых серьезных заболеваний — дифтерии, столбняка и коклюша. Мы всецело доверяем врачам и уверены, что прививки защитят наших детей. Тогда почему у взрослых появляется страх перед прививкой? Не совсем понятно.

Коронавирус доказал, сколь он коварен и непредсказуем. И весь мир сегодня хватается как за соломинку за вакцины, которые были разработаны. Да, мы можем говорить, что вакцины создавались очень быстро. Но необходимые испытания были проведены, чтобы убедиться и в том, что они работают, и в том, что они безопасны.

По данным исследований, вакцина, разработанная в России, обеспечивает полную защиту против тяжелых случаев заболеваний, а также одинаково эффективна против всех известных штаммов коронавируса, включая новые. В мире только три вакцины пока показали эффективность выше 90 процентов: кроме «Спутника V», это препараты компаний Pfizer и BioNTech (95 процентов) и Moderna (94,1 процента).

Антитела к коронавирусу после вакцинации российским препаратом были обнаружены у 98 процентов добровольцев.

— Прививаться важно еще и потому, что только так мы можем сформировать коллективный иммунитет, — продолжает Елена Геннадьевна. — Люди, которые по объективным причинам не вакцинируются, будут защищены в том случае, если они будут жить среди вакцинированных людей: патогену сложно циркулировать в обществе, примерно 60 процентов которого привито и поэтому невосприимчиво к вирусу. Значит, защищая себя, мы защищаем других.

Елена ШАНТЫКО.